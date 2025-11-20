「本当に可愛い娘ちゃん産んだね」板野友美、娘4歳の誕生日でミニオンコス公開「こんなに可愛い子たちいたら…」
タレントの板野友美さんは11月19日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を祝う豪華な親子ショットを公開しました。
【写真】板野友美＆娘のかわいい姿
コメントでは、「可愛い。ミニオン！」「全部可愛いけど最後のが1番好きです！」「娘さんのミニオン可愛いね」「世界一可愛いミニオンたち」「こんなに可愛い子たちいたら…最高な時間です」「永遠年取らないし永遠に可愛いし美人だし本当に憧れ止まらないです」「ともちん本当に可愛い娘ちゃん産んだね」「べびちん可愛い過ぎます」と、絶賛の声が続出しています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】板野友美＆娘のかわいい姿
「可愛い。ミニオン！」「ベビちんBirthday trip」と題し、娘4歳の誕生日を祝った際の「DAY2」のプライベートショットを11枚載せている板野さん。タレントのおのののかさん親子とと共に「ミニオンになってUSJ」に行ったようです。1枚目は4人の集合ショットで、かわいらしさが際立っています。また6枚目では娘の美しい横顔も公開しました。
「2人のプリンセス誕生」10日には誕生日を祝った際の「Day 1」のプライベートショットを公開していた板野さん。「ママたちは髪を頑張って習得し2人のプリンセス誕生」と、ディズニープリンセス・ラプンツェルに扮（ふん）した娘たちの写真を披露しました。とてもかわいらしい姿です。「詳しくはYouTubeみてね」ともつづっているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)