À¤³¦Åª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Ù¤¨¤ë¡ª¹çÀ®Á¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼¡ÈÅì¥ì¡É¡§ÆÉ¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×

Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¸¶½ÉÅ¹¡£µÒ¤¬¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎËÉ´¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡×¤À¡£±©ÌÓ¤Î¹½Â¤¤ò¿Í¹©Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿ÃæÌÊ¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡£±©ÌÓ¤ËÊÑ¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ10Ç¯±Û¤·¤Ç³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢½÷ÀµÒ¤¬¡ÖÉ¬¼ûÉÊ¤À¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ÎÌó2.25ÇÜ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤¤¤¦¡ÖÄ¶¶ËÃÈ¡×¡£¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï¸½ºß¡¢ÃÈ¤«¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»°ÃÊ³¬¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Ê¤Î¤ÏUV¥«¥Ã¥È¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ëUV¥«¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡×¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ëÃå¤ä¤¹¤µ¤ÈÙû¿åÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·À¤³¦Åª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎÌø°æÀµ¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅì¥ì¤µ¤ó¤ÏÁ¡°Ý¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¸¦µæ³«È¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¥ì¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÌø°æ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÁ¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼¡¢Çä¾å¹âÌó2Ãû5000²¯±ß¤ÎÅì¥ì¡£90Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ¡°Ý»º¶È¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹¶Àª¤ËÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð²Ù³Û¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¼¡¡¹¤ËÁ¡°Ý»ö¶È¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Åì¥ì¤Ï¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÁ¡°Ý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢´ñÀ×Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£
2026Ç¯¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅì¥ì¤Î¤â¤È¤â¤È¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡ÖÅìÍÎ¥ì¡¼¥è¥ó¡×¡£ ¿¢Êª¤«¤é¼è¤ì¤ë¥»¥ë¥í¡¼¥¹¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëºÆÀ¸Á¡°Ý¥ì¡¼¥è¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹çÀ®Á¡°Ý¤òºî¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÅì¥ì°¦ÃÎ¹©¾ì¡£¹©¾ìÆâ¤ËÊÂ¤Ö¥¿¥ó¥¯¤Ë¤ÏÁ¡°Ý¤Î¸¶ÎÁ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥Ã¥×¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¼ù»é¤ò¥³¥áÎ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¶¿åÉÒ¾¼¹©¾ìÄ¹¡Ë
¥¿¥ó¥¯¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢²¼¤Î³¬¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö½ù¡¹¤Ë²ÃÇ®¤·¤Ê¤¬¤é260¡Á300¡î¤°¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ¤Ç¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¶¿å¡Ë
ÍÏ¤«¤µ¤ì¤Æ¾®¤µ¤Ê·ê¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶ËºÙ¤ÎÁ¡°Ý¤Ë¡£¤³¤ì¤ò²¡¤·½Ð¤¹¸ý¶â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶â¶ñ¤Î·ê¤Î·Á¾õ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ¡°Ý¤òºî¤êÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ý¶â¤Îµ»½Ñ¤ò¸¦µæ³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÃÇÌÌ¤Î»å¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¶¿å¡Ë
¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»åºî¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤³¤½¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½À¾¦ÉÊ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åì¥ìºÇÂç¤ÎÉð´ï¡¢¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ¿õ¤¬ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¤Ë¤¢¤ëÅì¥ìÁ¡°Ý¸¦µæ½ê¡£¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁ¡°Ý¤Ë¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇºÙ¹©¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÃÇÌÌ¤â·ÁÀ®²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁýÅÄÀµ¿Í½êÄ¹¡Ë¤È¸À¤¦¡£
¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¶ËºÙ¤ÎÁ¡°Ý¤ò²Ã¹©¤·ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁ¡°Ý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ëµ»½Ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ø¼×Ç®¡Ù¤Ï¡¢¸÷¤ò¶¯¤¯È¿¼Í¤Ç¤¤ëÃÇÌÌ¤ÎÀß·×¤Ë¡¢¥Ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¹½Â¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÁýÅÄ¡Ë
¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥å¡¼¥¨¥¤¥È¡×¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¹â¤¤Ùû¿åÀÇ½¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
ÂÀ¤¤Á¡°Ý¤Î¼þ¤ê¤òºÙ¤¤Á¡°Ý¤¬°Ï¤ó¤À¹½Â¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÆó¼ïÎà¤ÎÁ¡°Ý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÉÛ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÊ£»¨¤Ê±úÆÌ¤òºî¤ê¡¢¿åÅ©¤È¤Î´Ö¤Ë¶õµ¤¤ÎÁØ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ¡°Ý¤òºÙ¤¯¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä°Ï¤à¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅì¥ì¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ¡°Ý¸¦µæ½ê¡¦¾¾±ºÃÎÉ§¡Ë
¶Ã¤¤ÎÁ¡°Ýµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Åì¥ì¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¡Ö¶Ë¸ÂÄÉµá¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö¡Ø¶Ë¸ÂÄÉµá¡Ù¤ÏÅì¥ì¤ÎDNA¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤»å¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤«¡¢¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÁýÅÄ¡Ë
¶Ë¸Â¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤³¤½¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹Ç¯¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¥°¥ë¡¼¥×¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¾¡ÅÄ¹¬¹¨¤µ¤ó¤â¡¢2024Ç¯È¯Çä¤·¤¿¡Ö¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ç¡¢Å·Á³¤Î¥«¥·¥ß¥ä¤È¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿Åì¥ì¤Îµ»½Ñ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÙ¤¤Á¡°Ý¤ÈºÙ¤«¤¤ÊÔ¤ß¤Î¡Ø¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¥«¥·¥ß¥ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¡³£¤âÉáÄÌ¤Î¡Ø¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤È°ã¤¦¡£Èó¾ï¤ËÃå¿´ÃÏ¤â¤è¤¯¡¢¤è¤ê·Ú¤¯¤è¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì¥ì¤µ¤ó¤Ê¤·¤Ë²æ¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¶ñ¸½²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì·½â¤ò°ì½ï¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¡ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
2006Ç¯¤ËÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤ÈÅì¥ì¡£º£¡¢Á¡°Ý¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎµðÂç´ë¶È2¼Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËËè½µ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¥ì¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤Î¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×ÍÌÀËÜÉô¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËµòÅÀ¤Î¡ÖÍÌÀ¥é¥Ü¡×¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀßÈ÷¡×¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëSCM»ö¶ÈÉôÌçÄ¹¡¦ÀÐÀî¸µ°ì¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÉþ¤Å¤¯¤ê¤Î¹©Ë¼¤¬¡£¤½¤ÎÄó°Æ¤ÏÁ¡°Ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¡Ø¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡ÊÀÐÀî¡Ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»îºîÉÊ¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤¹¤ë¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÀî¡Ë
¤½¤ó¤ÊÅì¥ì¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ó¤ÀÁ¡°Ý±Ä¶È¤ÎÌÔ¼Ô¡¢¼ÒÄ¹¡¦ÂçÌð¸÷Íº¡Ê69¡Ë¤À¡£¡Ö°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ï¸½¾ìÎÏ¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÊÌÚ¡¦ÌÐÌÚÄ®¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏFIA-F4Áª¼ê¸¢Âè13Àï¤Î·è¾¡Àï¡£FIA-F4¤Ï¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹Ã»Ò±à¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤¬¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂæ¿ôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡ÖÅì¥ì¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î³þ¸¶½ß°ì¡£»²²Ã¤¹¤ë50Âæ¤Î¼Ö¤Î¥·¥ã¥·¡¼Á´¤Æ¤òÅì¥ì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¤ºà¼Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾è¤ê¹þ¤àÉôÊ¬¤Ï100¡ó¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡ÊÃºÁÇÁ¡°Ý¡Ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê³þ¸¶¡Ë
ÃºÁÇÁ¡°Ý¤È¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ëÁ¡°Ý¤Ê¤É¤ò¹â²¹¤Ç¾Æ¤¤¤Æºî¤ê½Ð¤¹ÁÇºà¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢º£¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï·Ú¤¤¤Î¤Ë¾æÉ×¤Ê¤³¤È¡£Å´¤ËÈæ¤Ù4Ê¬¤Î1¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢¶¯ÅÙ¤Ï10ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
FIA-F4¤Ç¤Ï¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ËÃºÁÇÁ¡°Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¸ø¼°¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT500¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾è¤ëÉôÊ¬¤ÏÅì¥ì¤ÎÃºÁÇÁ¡°Ý¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¡£Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¤¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÎÃæ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¡Ê¡ÖGT¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×ÂåÉ½¡¦ºäÅìÀµÌÀ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï»ö¸Î¤ÎºÝ¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÀ¸Â¸¤·¤Æ¡¢º£¤â¤¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶¯¤Î¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÅì¥ì¤Îµ»½Ñ¡×¡ÊºäÅì¤µ¤ó¡Ë
Åì¥ì¤ÏÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤À¡£¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤ÊÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤«¤é¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤±§Ãè¥í¥±¥Ã¥È¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Åì¥ì¤ÎÃºÁÇÁ¡°Ý¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¢²ì¡¦ÊÆ¸¶»Ô¤Î¡ÖÅì¥ì¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡£¼ÒÄ¹¡¦±üÌÀ±É¤¬¡ÖÃºÁÇÁ¡°Ý¤Ï»å¤Ê¤Î¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëÊý¸þ¤À¤±¤Ë¶¯ÅÙ¤òÈ¯¸½¤¹¤ë¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÀäÂÐÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¥·¡¼¥È¾õ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à¤È¡¢¡ÖÃºÁÇÁ¡°Ý¤ËÇ®¤ò¤«¤±¤¿¤é¸Ç¤Þ¤ë¼ù»é¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¡Ø¥×¥ê¥×¥ì¥°¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºàÎÁ¡×¡Ê±ü¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃºÁÇÁ¡°Ý¤ËÆÃ¼ì¤Ê¼ù»é¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¥×¥ê¥×¥ì¥°¤ò¡¢¼êºî¶È¤Ç²¿ÁØ¤Ë¤âÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¶¯ÅÙ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½À¤é¤«¤¤¥·¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¼«Í³¤Ê·Á¾õ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»Å¾å¤²¤Ï¡Ö¹â²¹¡¢¹â°µ¤Î´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¼ù»é¤ò¹Å²½¤µ¤»¤ë¡×¡Ê±ü¡Ë¡£ÀìÍÑ¤ÎÍÒ¤ÇÄ¹»þ´Ö¡¢¹â²¹¹â°µ¤ò¤«¤±¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¶¯ÅÙ¤ò»ý¤ÄÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÎÁÇºà¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
Åì¥ì¤¬ÃºÁÇÁ¡°Ý¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1961Ç¯¡£¼ÂÍÑ²½¤È¤ÏÄø±ó¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ÏºÇ½é¤«¤é¹Ò¶õµ¡¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÂçÌð¡Ë
¤¤¤Ä¤«·Ú¤¯¤Æ¶¯¤¤ÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Ä¹Ç¯¡¢»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ê£¹çºàÎÁ»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¦µÈ»³¹â»Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡£ÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÎºÇ½é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¥¢¥æ´È¡Ê¤¶¤ª¡Ë¡£1972Ç¯¡¢·Ú¤¯¤ÆÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤Äà´È¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÌÚºà¤òÊä¶¯¤¹¤ë°ìÉô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÍÑÅÓ³«È¯¤â´Þ¤á¤Æ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë¶È¤Ø±Ä¶È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈ»³¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼ý±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ³«È¯³«»Ï¤«¤é45Ç¯·Ð¤Ã¤¿2006Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ëµ¡ÂÎ¤ÎÂçÈ¾¤òÃºÁÇÁ¡°Ý¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¤Ø¤ÎÄ¹´ü¶¡µë·ÀÌó¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¡£
Åö»þ¡¢¾ïÌ³¤À¤Ã¤¿ÂçÀ¾À¹¹Ô¤Ï¡ÖÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ò²æ¡¹¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¥ì¤ÎÄ¹¤¤¼¹Ç°¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý»ö¶È¤òÇä¤ê¾å¤²3000²¯±ß¤ÎµðÂç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢¶Ú¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊµÈ»³¡Ë
Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¡ÖÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡×¤Î·¤Çä¤ê¾ì¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥±¥½¥¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥ÈÀ½¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£Â¾¤Ë¤Ê¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¡Ö¤¯¤Ä²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡×¡£ÊÒÂÌó140¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤Ç¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¸¶ÎÁ¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÆÀ¸¤·¤¿»å¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¥Þ¥ë¥¤¡×¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²ó¼ý¡£¤½¤ì¤òÁ¡°Ý¤ËºÆÀ¸¤·¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëºÆÀ¸»å¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤È¤«¡¢µ¡Ç½À¤Î¤È¤³¤í¤â°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Ö´Ý°æ¡×EC»ö¶ÈËÜÉô¡¦Ä¹ÌîÌ¤Íè¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åì¥ì¤Î¡Ö¡õ¡Ü¡Ê¥¢¥ó¥É¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤À¡£
»ñ¸»¥´¥ß¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ë¡£¤½¤ì¤òÅì¥ì¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Çò¤µ¤ä¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤¿»å¤ËºÆÀ¸¡£2020Ç¯¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î»å¤«¤éÅì¥ì¤Î¼Ò°÷¤¬Æ±Î½¤Î¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ÇÃå¤ëÇòÌµ¹¤¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤Ã¤¿ºÆÀ¸»å¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Çò¤µ¤³¤½¡¢Åì¥ì¤¬ÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤Î¾Ú¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÇò¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëµ»½ÑÎÏ¤¬¤¤¤ë¡£²ó¼ý¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë°ÛÊª¤ò½üµî¤·¤Æ¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ¡°ÝCEÀïÎ¬¼¼¼¼Ä¹¡¦ÇòÀÐÈ¥¡Ë
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¡ÖµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¥Ý¡¼¥¿¡¼É½»²Æ»¡×¡£ÆüËÜÀ½¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÈË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¡Ö¥¿¥ó¥«¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¡Ö¥¿¥ó¥«¡¼¡×¤«¤éÅì¥ì¤ÎÎÏ¤Ç¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¤Þ¤Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î´ë¶È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åì¥ì¤µ¤ó¤Îµ»½ÑÎÏ¤È·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ÖµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¡×³«È¯ËÜÉôËÜÉôÄ¹¡¦¾¾¸¶¸°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥Èµ»½ÑÉô¤Î·óÅÄÀéÆàÈþ¤À¡£
¡Ö100¡ó¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ê¥¤¥í¥óÁ¡°Ý¤ÏÀÐÌýÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ê¥¤¥í¥óÁ¡°Ý¤Ï¥Ò¥Þ¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤È¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·óÅÄ¡Ë
100¡ó¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿»å¤À¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤é²ÝÂê²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åì¥ì¤¬¤º¤Ã¤È¥Ê¥¤¥í¥óÁ¡°Ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·óÅÄ¡Ë
Åì¥ì¤Îµ»½Ñ¤Ç¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥ó¥«¡¼¡×¡£Á¡°Ýµ»½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤âÄ©¤àÅì¥ì¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Âçºå»Ô¤Î¡ÖATSUGI¡×Å·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¡£º£¤ä½÷À¤ÎÂ¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï³Æ¼Ò¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½À¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¯½÷À¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃå°µ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡×¡£Â¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ°ú¤Äù¤á¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¥¢¥Ä¥®¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¼ó¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÃå°µÃÍ¤òÊÑ¤¨¤¿Àß·×¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¸µ¤ò¥¹¥Ã¥¥êÍú¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÃå°µ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤ÏÂ¾¤Ê¤é¤Ì¡¢Åì¥ì¤ÎÂçÌð¤À¡£
1980Ç¯¤ËÅì¥ì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÂçÌð¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡£¼ÒÆâÊó¤Ë¤Ï¡¢ÂçÌð¤¬30Âå¤Îº¢¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿µ¡Ç½À¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ë½÷À·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÎ©¤Á»Å»ö¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¤¬¤à¤¯¤à¤«¤é¡¢¤à¤¯¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤³¤«¤é³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂçÌð¡Ë
ÂçÌð¤ÏÁáÂ®¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£ÉôÊ¬¤´¤È¤Ë°µÎÏ¤òÊÑ¤¨¤ë¾¦ÉÊÀß·×¤«¤é»å¤Î³«È¯¤Þ¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡×¡£1Ëü2000±ß¤È¤¤¤¦¹â²Á³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢500±ß¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü·Ð¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÈÖÉÕ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªµÒÍÍ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÊÂçÌð¡Ë
¤³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬µ¡Ç½À¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò°ìµ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬³Æ¼Ò¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼ã¤ÂçÌð¤¬Ä©¤ó¤À¡Ö°ÂÇä¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍÀïÎ¬¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅì¥ì¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¡£»ÔÆâ¤ò»ë»¡¤Ë²ó¤ë¡ÖÅì¥ì¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡×¤Î²ÖÅÄÌÐµ×¤ÎÌÜÅª¤Ï¶¯Îõ¤Ê½¤¤¤òÊü¤Ä±ø¤ì¤¿¿å¾ì¤À¡£
ÆüËÜ¤Ê¤é½èÍý¾ì¤Ç¾ô²½¤µ¤ì¤ë²¼¿å¤¬¿â¤ìÎ®¤·¤Ë¡£¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤»ÔÆâ¤Ë¤Ï°½¤òÊü¤Ä¾ì½ê¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ë¡£²ÖÅÄ¤Î»ÈÌ¿¤ÏÅì¥ì¤Îµ»½Ñ¤Ç¤³¤Î²¼¿åÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¿å½èÍý¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¾ô²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²ÖÅÄ¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï²¼¿å¤Î¿å¼Á¤ò¾ô²½¤¹¤ë¼Â¸³»ÜÀß¤¬¡£²ÖÅÄ¤Ï¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê¿å¼Á¾ô²½¥×¥é¥ó¥È¤Î·úÀß¤Î¤¿¤áÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿å¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¸³¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ê²ÖÅÄ¡Ë
Åì¥ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¥È¤Î»ë»¡¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¡£¥à¥ó¥Ð¥¤¤«¤éËÌ¤Ø5»þ´Ö¡¢Âç¤¤Ê¹©¾ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸Å»æ¤Ê¤É¡£¤³¤³¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î»æ¤òºî¤ëÀ½»æ¹©¾ì¤Ç¡¢À½Â¤²áÄø¤ÇÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¹©¾ìÇÓ¿å¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹©¾ìÇÓ¿å¤Ï²¼¿å¤è¤ê¤µ¤é¤Ë±ø¤¤¤Î¤Ç¾ô²½½èÍý¤âÆñ¤·¤¤¡×¡Ê²ÖÅÄ¡Ë
¼¼Æâ¤Ë¤ÏÅû¾õ¤Î¤â¤Î¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÀßÈ÷¤¬¡£¤³¤ì¤ÏÅì¥ì¤¬³«È¯¤·¤¿Ëì¤ò»È¤Ã¤¿¿å½èÍý¥×¥é¥ó¥È¤À¡£¤³¤Î¹©¾ì¤ÎÇÓ¿å¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖUFËì¡×¤È¡ÖROËì¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¾ô²½ÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¥È¤ËÀè¤Û¤É¤Î¹©¾ìÇÓ¿å¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØROËì¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Åì¥ì¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂçËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ÖRK¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¥é¥±¥·¥å¡¦¥é¥Ã¥ÉÂåÉ½¡Ë
¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô¤ÎÅì¥ìÃÏµå´Ä¶¸¦µæ½ê¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¿å½èÍýËì¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº¬ËÜ¤Îµ»½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÁ¡°Ýºî¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¡£
Åì¥ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¿å½èÍýµ»½Ñ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËºÙ¤«¤¤Êª¼Á¤ò½üµî¤Ç¤¤ë¤Î¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëROËì¤À¡£
ROËì¤Ï»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥È¾õ¤ÎËì¡£Åû¾õ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÀROËì¤Ç¡¢¤½¤Î¶Ë¾®¤Î·ê¤¬¶õ¤¤¤¿Ê¬Î¥Ëì¤Ï¡¢½üµî¤¬Æñ¤·¤¤±öÊ¬¤Þ¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ÎROËì¤¬20Ëç°Ê¾å¡¢Ãæ¿´¥Ñ¥¤¥×¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ø¤ì¤¿¿å¤Ï´ö½Å¤â¤ÎROËì¤òÄÌ¤ëÃæ¤Ç¤í²á¤µ¤ì¡¢Ãæ¿´¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ø¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿å¤¬¤í²á¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
ROËì¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢³¤¿å¤ò°û¤ß¿å¤ËÊÑ¤¨¤ëÃ¸¿å²½¤Ê¤É¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤ÇROËì¤¬°û¤ß¿å¤òºî¤ê¤À¤·¡¢¿å½èÍý»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï1000²¯±ß¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ö³¤¿åÃ¸¿å²½¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÌó50¡ó¤Î¥·¥§¥¢¡£10²¯¿ÍÊ¬°Ê¾å¤Î¿å¤òÅì¥ì¤ÎËì¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏµå´Ä¶¸¦µæ½ê¡¦Ê÷´ß¿Ê°ì½êÄ¹¡Ë
µÞÂ®¤ËÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤à¿Í¸ý14²¯¿Í¤Î¥¤¥ó¥É¤â¤ä¤Ï¤ê¿åÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Åì¥ì¤Ï¡¢Á¡°Ýµ»½Ñ¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¿å½èÍýËì¤Ç²¼¿å½èÍý¤È¿åÉÔÂ¤ÎÎ¾Êý¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤ÀßÈ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¿å¤Î¶¡µë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡Ê²ÖÅÄ¡Ë
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡×ËÜ´Û4³¬¤Î¸âÉþ¥Õ¥í¥¢¡£¿·ºîÃåÊª¥Õ¥§¥¢¤Î°ÆÆâ¤Ë¡ÖÅì¥ì¥·¥ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀöÂõ¤Ç¤¤ë¹çÀ®Á¡°Ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹âµé¤ÎÅ·Á³Á¡°Ý¡¢¸¨¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¡¢Åì¥ì¤¬Ä¹Ç¯³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥·¥ë¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
ÃÍ¤´¤í´¶¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¥·¥ë¥Ã¥¯¡×¤ËºÇ¶á¡¢¿·¾¦ÉÊ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤ÁÇºà¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ã¥¯ÈþÐÔ¡Ê¤ß¤é¤¤¡Ë¡×¡£¡Ö¥·¥ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£ÃåÊª¤Î¥×¥í¤«¤é¸«¤Æ¤â¶Ã¤¤Î½ÐÍè¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃåÊø¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯²è´üÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¨¤Ë¶á¤¤É÷¹ç¤¤¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Ö¹ÓÀî¡×ÈÎÇä°÷¡¦»ÔÀî½Ó»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ã¥¯ÈþÐÔ¡×¤âÁ¡°Ý¸¦µæ½ê¤Ç¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2¼ïÎà¤ÎÊ£»¨¤ÊÃÇÌÌ¤ÎÁ¡°Ý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÆÃÄ§¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¤â¤Î¤è¤êËà»¤´¶¤¬Áý¤·¡¢ÃåÊø¤ì¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¡£¶ß¸µ¤ÇËà»¤¤¬¹â¤¯¤ÆÃåÊø¤ì¤»¤º¡¢¤º¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ¡°Ý¸¦µæ½ê¡¦½»ÅÄÀ²ºÚ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¸¨ÆÃÍ¤Î¡Ö¸¨ÌÄ¤ê¡×¤È¤¤¤¦²»¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¡ØÃå¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÃåÊø¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤·¤è¤¦¤È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥·¥ë¥Ã¥¯ÈþÐÔ¡Ù¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÁýÅÄ½êÄ¹¡Ë
³×¿·Åª¤ÊÁ¡°Ý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åì¥ì¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£
¹âÃÎ¡¦ÂçËÄ®¤Î»³´Ö¤ÇÅì¥ì¤ÎÁ´¤¯¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¤Î»º¶È»ñºà»ö¶ÈÉô¡¦¿¹´²ÃÎ¤¿¤Á¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤À¡£
À¸»º¼Ô¤Î¡Ö¤ª¤ª¤¿ÇÀ±à¡×ÂåÉ½¡¦ÂÀÅÄ¹ä¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡£¿¹¤¿¤Á¤¬³«È¯¤·¤¿Åì¥ì¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÉÊ¼Á¤¬°ìµ¤¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶á¤Î½ë¤µ¤Ç¥È¥Þ¥È¤¬¹â²¹¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¡¢Ãå¿§ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖAÉÊ¤ÈBÉÊ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÁ´Á³ÃÍÃÊ¤¬°ã¤¦¡£ÇÜ¶á¤¯°ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åì¥ì¤ÎÁ¡°Ýµ»½Ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿ÇÀ¶ÈÍÑ¼×Ç®¥·¡¼¥È¤À¡£
¡ÖÇò¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¸÷¤Î±Æ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢ÀÄ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸÷¤ÎÇ®¸»¤È¤Ê¤ë¡¢ÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¡Ê¿¹¡Ë
¸÷¹çÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¸÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤êÆþ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥·¡¼¥È¤Î¸ú²Ì¤Ç²¹ÅÙ¤òºÇÂç5¡î¤â²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Þ¥È¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÇ®¤µ¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿ºî¶È¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤¬¡¢Åì¥ì¤Ï¤½¤ÎÀè¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÂè°ìÊâ¡£Åì¥ì¤È¤·¤ÆÇÀ¶ÈÍÑ¼×Ç®¥·¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£ºîÊª¤Ë±þ¤¸¤¿À½ÉÊ¤ä¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼×¸÷Î¨¤Ê¤É¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹¡Ë
¤¢¤ëÆü¡¢ÂçÌð¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ»Ô¤ÎÅì¥ìÀèÃ¼Í»¹ç¸¦µæ½ê¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤Î¤«¤¹¤«¤éÅü¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Åü¤«¤éÁ¡°Ý¤Î¸¶ÎÁ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÌð¡Ë
¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥â¤Î¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¡£¤½¤Î¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿ºñ¤ê¤«¤¹¤«¤é¤Ç¤¤¿Åü¤ò»È¤¤¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥Ô¥ó»À¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¼¡À¤ÂåÁ¡°Ý¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¡£
¡Ö¸¦µæ³«È¯¤¬°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡¢¤¤¤«¤Ë¥¼¥í¥¤¥Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Åì¥ì¤Î¶¯¤ß¡£´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÌð¡Ë
Ä©Àï¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÌð¤¬¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¡¢Åê¤²¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤À¡£¡Ö»°¿¶¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÌð¡Ë
¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Ë¤³¤½Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Åì¥ì¤Î¡Ö¥ì¡×¤Ï¥ì¡¼¥è¥ó¤ÎÎ¬¤À¡£1970Ç¯¡ÖÅìÍÎ¥ì¡¼¥è¥ó¡×¤òÅì¥ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£ÂçÌð¤µ¤ó¤Ï¡¢1980Ç¯¤ÎÆþ¼Ò¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥¹¥È¤ä¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë°áÎÁÍÑ¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö»åÇä¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°ÍÑÅÓ¤Ï¡¢ºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¯¡¢¸¶»å¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¥â¥Îºî¤ê¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±Ìµ¸Â¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î´î¤Ó¤ÈÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×Åö»þ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÎÂçÌð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤â¡¢ÀÖ»úÄäÂÚ¤Ï¡¢µö¤µ¤Ê¤¤¡£
ÂçÌð¸÷Íº¡Ê¤ª¤ª¤ä¡¦¤ß¤Ä¤ª¡Ë1956Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£1980Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åì¥ìÆþ¼Ò¡£2002Ç¯¡¢Ä¹Á¡°Ý»ö¶ÈÉôÄ¹½¢Ç¤¡£2014Ç¯¡¢Åì¥ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£2023Ç¯¡¢¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£
