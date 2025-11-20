ゲームが引き寄せた“出会い”、ハネムーン参加者も…『ポケモン GO』リアルイベントから生まれるつながり
長崎県長崎市では『ポケモン GO』の大規模リアルイベント「Pokemon GO ワイルドエリア：長崎」（Pokemonの「e」はアクサンテギュ付き、以下同）が11月7日（金）から11月9日（日）までの3日間開催されました。世界中から最低でも3万人のトレーナーが長崎市に集まり、中には『ポケモン GO』をきっかけに交際し、結婚した海外カップルもハネムーンとして来日しました。
【写真】ハネムーンの様子は？ 「Pokemon GO ワイルドエリア：長崎」を訪れたレスさん＆サンドラさん
ゲームをきっかけに交際し、結婚に至ったカナダ人の夫婦は、レスさん＆サンドラさん。2人は今年6月に「Pokemon GO Fest 2025：ニュージャージー」で挙式。
今回はハネムーンとして「Pokemon GO ワイルドエリア：長崎」を訪れたそう。ゲームプレイはもちろん、長崎の美しい景観、食、人々のあたたかさを体感し、「Nagasaki is beautiful! I love it here.（長崎がとってもきれいで、好きな街になりました）」とコメント。
「長崎の景色の素晴らしさ、『ポケモン GO』をきっかけとした人との繋がりを体感しています。初日にはさっそく日本人のトレーナーとポケモンを交換しました。お互い、相手の国の言語は話せないけれど、それでも『ポケモン GO』を通じてコミュニケーションをとることができて、友達の輪が広がっていくことがうれしいです」
世界中からトレーナーが集い、ポケモンたちとともに長崎市内を巡り、アクティビティを楽しむ、リアルイベントならではの光景。『ポケモン GO』は、ゲームとしての楽しさだけではなく、外に出て、人と出会い、コミュニティを形成する、“つながりが生まれる”ことが大きな魅力になっているようです。
（C)2025 Niantic, Inc. （C)2025 Pokemon. （C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
