KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」において、24時間分の使い放題と、LUSHのギフトカードのセットの提供を開始した。利用料は2280円。2026年1月22日9時30分まで。

実店舗で使えるギフトカードとデータのセット

「【期間限定】LUSHギフトカード 2,000円分+データ使い放題(24時間)」は、ナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」の店舗で利用できる2000円分のデジタルギフトカードと、povo2.0の「データ使い放題（24時間）」（通常1回330円）がセットになったもの。自分へのご褒美や贈り物としての利用を想定しているという。

購入すると、データ使い放題は即時に適用される。LUSHギフトカードは、povo2.0に登録しているメールアドレス宛に受取用URLが送付される仕組みとなる。

LUSHギフトカードは、全国のラッシュ店舗およびラッシュスパショップでの支払いに利用できる。通信販売（オンラインショップ）は対象外となる。ギフトカードの受取期限は2026年2月5日まで。利用期限は、URLからカードを受け取った月から5カ月後の月末までとなる。

項目 内容 トッピング名 【期間限定】LUSHギフトカード 2,000円分+データ使い放題(24時間) 価格 2280円（税込） 販売期間 2025年11月20日 10時00分 ～ 2026年1月22日 9時30分 内容 ・LUSHギフトカード 2000円分・データ使い放題（24時間） ギフトカード有効期限 受け取りから5カ月後の月末（受取期限は2026年2月5日）