LE SSERAFIM・チェウォン、東京ドームで『匿名の恋人たち』主題歌サプライズ披露！アカペラ歌唱に大歓声

LE SSERAFIMのチェウォンが、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の主題歌をライブで初披露した。

11月19日、LE SSERAFIMは東京ドームで「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」の最終公演を開催した。今回の公演は、4月の韓国・仁川公演を皮切りに、日本・アジア・北米を熱狂させたLE SSERAFIM初のワールドツアーのアンコール公演として行われた。

公演終盤、宮脇咲良は「今年は色々なアーティストの方々とコラボしました。星野源さん、YOASOBIさん、そして『SPAGHETTI』にはBTSのJ-HOPE先輩がフィーチャリングしてくださいました。本当に感謝しています」と感謝の言葉を伝えた。

続けて宮脇は「チェウォンがどうしても話したいことがあります」と切り出し、会場の注目を集めた。するとチェウォンは「『匿名の恋人たち』の主題歌を、皆さんにプレゼントしたいと思います」と話し、ファンの歓声が上がった。

チェウォンは、小栗旬とハン・ヒョジュが主演を務める日本Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の主題歌を担当し、パク・ヘギョンの名曲『告白』を日本語でリメイクして歌っている。チェウォンは「一節だけでも、東京ドームに私を連れてきてくれた皆さんへの感謝の気持ちとして歌いたいです」とマイクを手に取った。

チェウォンは安定した歌声で『告白』のアカペラライブを披露し、ファンの感嘆を誘った。合間にドラマのPRも交えつつ、「緊張した。こんなに広いステージで1人で歌うのは、アカペラは初めてなので本当に緊張した。ありがとうございます」とコメントした。

なお、LE SSERAFIMは、11月18日・19日に東京ドームで開催したアンコール公演をもって、世界19都市を巡ったワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」の幕を下ろした。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。