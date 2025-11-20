TikTokを中心に活動する人気インフルエンサーの沢田京海さんが、11月20日までに自身のTikTokを更新。ダンス動画にさまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：沢田京海さん公式TikTokより）

写真拡大

TikTokを中心に活動する人気インフルエンサーの沢田京海さんが、11月20日までに自身のTikTokを更新。ダンス動画に反響が寄せられています。

【写真】沢田京海の最新ダンス動画

「なんも悪いことしてないやろ」

沢田さんは1本の動画を投稿。黒いハイネックのトップス姿で音源に合わせて踊る様子を披露しました。写っているのは上半身のみで、最後にはかわいらしい笑顔も見せています。

10月末に一部週刊誌で4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のボーカル・Fukaseさんとの熱愛を報じられていた沢田さん。報道前の10月19日の投稿以降、TikTokの更新は途絶えていたものの、約1カ月に活動を再開。報道に関しては言及していませんでした。

今回の投稿にはコメント欄で「セカオワハウス？」「テレビの反射で誰かいるような気がするけど…」「開き直って無敵の人になってるw」などの憶測も飛び交いましたが、「なんも悪いことしてないやろ」「ふつーに可愛くて好き」「幸せそうでなにより」など、応援と称賛の声が多く寄せられました。

投稿再開直後の動画にもコメント殺到

沢田さんはTikTokの投稿を再開した直後の動画でも、今回と同じ服装と場所で撮影したダンス動画を披露。プライベートではなく撮影の最中だったのか、首元にはピンマイクも装着されています。同投稿にも「セカオワハウス？？」「結局事実なん？」などのコメントが寄せられました。 (文:宍戸 奏太)