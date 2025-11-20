早くも始まった年末商戦。

スーパーは多くの買い物客でにぎわいました。

（寺田アナウンサー）

「きょうから始まったブラックフライデーセール。ブラック、黒にちなんでナスが96円、白菜も96円とお買い得な商品が並んでいます」

イオン九州の67店舗で開催中の大型セール「ブラックフライデー」。

2パックで1980円の黒毛和牛や。

1196円のブラックタイガーえびなど。

食料品は、通常価格の3割引きから最大半額とお値打ち価格になっています。

さらに、イオン九州のブラックフライデー開催10年の節目に合わせて1000円均一コーナーも登場しています。

（買い物客）

「（安くて）うれしい。安いことに越したことはない」

（買い物客）

「いつもいろいろな店に行って値段を確認しながら買い物をしている。安いうちに買って保存できるものは保存する」

ほかにも、これから役立つ冬物のニットなど、衣料品も最大半額となります。

（イオンチトセピア店 久家 国幸 店長）

「過去最大級の楽しい商品企画やお買い得商品を準備している。お肉やカニなど鍋の商品もお買い得なので家族で買い物に来てもらえれば」

イオン九州のブラックフライデーは24日まで第1弾が行われます。