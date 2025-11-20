¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÆü¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊºÇ´ü¡É¡Ä23ºÐ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥ì¥¸¥§¥ó¥É²Î¼ê¡¢30¼þ´÷
ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡ÖDEUX¡Ê¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊºÇ´ü¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û23ºÐ¤Ç¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊºÇ´ü¡É¡ÄÀ¸Á°¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó
¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯11·î20Æü¡¢23ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤È¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤¬´Ú¹ñÃæ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
1972Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥É¤ÈDEUX¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢DEUX¤¬1995Ç¯7·î¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÏÆ±Ç¯11·î19Æü¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥½¥í¶Ê¡Ø¡ÄAs I Told You¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Î20Æü¤ËÈáÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Åö»þ¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à°ø¤Ï¥¾¥ì¥Á¥ë¤È¤¤¤¦Æ°ÊªÍÑ¤ÎËã¿ìºÞ¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë28¥«½ê¤â¤ÎÃí¼Íº¯¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë·Ð°Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëµ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Èµ¿Ìä¤Î»à¡É¤Î¿¿Áê¤Ï²ò¤±¤º¡¢»à¸å30Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¤âÀµ³Î¤Ê»à°ø¤ÏÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î»à¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÎA»á¤¬Èïµ¿¼Ô¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£Æ±»á¤Ï°ì¿³¤ÇÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤âÆó¿³¤ÇÌµºáÈ½·è¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÇÌµºá³ÎÄêÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤ËSBS¤Î»þ»öÄ´ººÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ì¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î»à¤ÎÆæ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎA»á¤¬ÊüÁ÷¶Ø»ß²¾½èÊ¬¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÂ¦¤ÏÄÉ²Ã¼èºà¤ò·Ð¤ÆºÆ¤ÓÊüÁ÷¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê2²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¶Ø»ß²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢TVÄ«Á¯¤Î¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ð¥É¥ê¡¼¥à¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥æ¥¯¡¦¥ß¥è¥ó½÷»Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Ì´¤Ê¤Î¤«¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¡×¡¢Äï¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥¦¥¯»á¤Ï¡Ö¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢DEUX¤Ç¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤¿¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥É¤¬¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òAIµ»½Ñ¤ÇÁÉ¤é¤»¡¢DEUX¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥É¤Ï°äÂ²¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î30¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
