トランプ米大統領/Win McNamee/Getty Images

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告をめぐり、トランプ米大統領は19日、司法省に対し関連文書すべてを公開するよう指示する法案に署名した。SNSへの投稿で明らかにした。

トランプ氏はSNSに長文を投稿。文書の公開は議会を通じて推進した透明性向上の取り組みの一環だと強調する一方で、エプスタイン元被告と過去に交流のあった民主党員らを批判した。

トランプ氏はエプスタイン元被告について、生涯にわたって民主党員であり、民主党の政治家に数千ドルを寄付し、多くの著名な民主党員と深い交流を持っていたと指摘。クリントン元大統領やサマーズ元財務長官、リンクトイン共同創設者リード・ホフマン氏などの名前を挙げた。

「おそらく、これらの民主党員、そしてジェフリー・エプスタインとの関係に関する真実はまもなく明らかになるだろう。なぜなら、私がエプスタイン文書を公開する法案に署名したところだからだ！」（トランプ氏）

法案は下院で18日に427対1で可決され、上院でも19日に全会一致で可決された。

司法省が関連文書をどのように公開するのか、この情報が現在進行中の捜査の対象となるのかは現時点で不明。

トランプ氏は、政治的動機に基づき何年も捜査が続いていると非難する一方で、自らの政権の成果を誇示した。

トランプ氏は投稿を「この最新のデマは、他のすべてのデマと同様に民主党に跳ね返るだろう！」と締めくくっている。