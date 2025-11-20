DXTEEN大久保波留、タンクトップから覗かせる肉体美「惚れる」「カッコ良すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の公式X（旧Twitter）が11月19日に更新された。大久保波留の鍛え上げられた美しいショットを公開し、話題となっている。
11月18日に有明アリーナで開催されたTBS系「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」の選手として出場した大久保。青のタンクトップにハーフパンツ姿で、鍛え上げられた美しいスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「真剣な表情にキュンキュンしちゃう」「カッコ良すぎる」「肉体美」「『スポ男』お疲れ様でした」「素敵すぎて惚れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大久保波留、タンクトップから筋肉美
