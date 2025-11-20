元乃木坂46メンバー「過去1短い」髪型へイメチェン「似合ってる」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】乃木坂46の元メンバーでアーティストの真洋（mahiro）が11月19日までに、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪型を公開した。
【写真】元乃木坂46メンバー「過去1短い」イメチェン姿
◆真洋（mahiro）、イメージチェンジ報告
真洋は「髪過去1短い」とコメント。白いヘソ出しトップス姿のピラティス後の写真を公開し、肩にかかるミディアムから肩上の長さにイメージチェンジした髪型を披露した。
◆真洋（mahiro）の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「可愛すぎる」「素敵な髪型」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
真洋は、乃木坂46の1期生・川村真洋として活動後、多国籍ガールズグループ「Z-Girls」として韓国でデビュー。2021年から活動拠点を再び日本に移し、真洋（mahiro）として2021年7月に配信シングル「GDBD」でソロアーティストデビューし、2022年からは女優にも挑戦している。（modelpress編集部）
