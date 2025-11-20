＜総重量4．5kg＞阪神タイガース糸井・西岡・今成が「壱角家」巨大家系ラーメン爆食！：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。
「テレ東プラス」では、11月7日(金)に放送された「総重量4.5キロ！ 全部巨大化家系ラーメン爆食バトル」の内容をプレイバック！
【動画】＜総重量4.5kg＞阪神タイガース糸井・西岡・今成が「壱角家」巨大家系ラーメン爆食！
阪神タイガースのレジェンドOB（糸井嘉男、西岡剛、今成亮太）が「デカ盛りハンター」に参戦。人気家系ラーメンチェーン「壱角家」で、ますぶちさちよと1対3の爆食ハンデマッチ！
対決食材は総重量4.5kgの「バカデカ家系ラーメン」。濃厚な豚骨醤油スープ1kgに中太麺1kg、ほうれん草10束、1kgの塊チャーシュー、巨大味玉、海苔10枚がのった規格外の一杯だ。
制限時間60分で先に完食したチームの勝利。戦いの行方を、MCのカミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）とゲストの犬飼貴丈が見守った。
いよいよバトルスタート！
まずは巨大味玉にかぶりつくますぶち。味玉に使用しているのは、ダチョウの卵で、茹でるのに1時間30分かかる大きさ。飲み込むには喉の力が必要で、大食い的には高難度の食材だ。
阪神レジェンドチームは担当食材を分担。豪快なホームランで知られた糸井は巨大チャーシュー、ムードメーカーの今成は味玉、2006年WBC日本代表の西岡は麺を担当する。
10代のころから身体を大きくするための食トレとして、1日5食、1回の食事で2kgのご飯を食べてきた阪神レジェンドチーム。アスリートのプライドをかけ、この戦いは負けられない！
開始10分時点で、阪神レジェンドチームが200g差でリード。味玉を制覇したますぶちは巨大チャーシューに丸かじりで挑み、追い上げを図る。
しかし、ここで双方に巨大ラーメンの洗礼が。味玉・チャーシューを食べ続けた今成と糸井は同じ味に飽き始め、ますぶちは後回しにした麺がスープを吸って重量が増加。両チームとも一つの食材を攻めるのをやめ、臨機応変に食べ進める作戦へ切り替える。
20分経過時点で、阪神レジェンドチームは500gリード。ますぶちはお腹にまだ余裕があるものの、巨大食材にペースを乱されて焦り気味。このまま阪神レジェンドチームが逃げ切るのか!?
勢いを落とさず差を詰めていくますぶち。阪神レジェンドチームは具材を完食し、3人で麺を攻めるが、両チームの差はわずか50gに。
ここでますぶちがラストスパート！ 残った海苔を一本にまとめ、スープに浸して豪快に食らい付く。
阪神レジェンドチームがあ然と見守る中、ますぶちは59分41秒で完食。見事勝利をつかんだ。
両チームの総摂取量は9kg。「壱角家」さん、ごちそうさまでした！
