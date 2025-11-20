フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが日本時間２０日までに自身のインスタグラムを更新。美しい景色と夫婦ショットを公開した。

中村アナは「毎日があっという間に過ぎる。１０日ほど前の週末。ミラノで夫と２人きり。Ｍｉｌａｎｏから車で１時間ほどのＢｅｒｇａｍｏ へ。北イタリアで１番美しい街と言われています」と記し、紅葉が美しい北イタリアの都市・ベルガモでの絵画のようなショットを複数枚アップ。

「写真９枚目は木の下に赤いベンチがあって、２人でよっこらしょって腰掛けたところ。『何だか、２０年後、こんな風にベンチに腰掛けておしゃべりしていそうだね』足元ではＰｏｕｉｃが戯れ」と、ほのぼのした会話を明かした。

「イタリア語、メチャクチャだけど少しずつ管理人さんやお店の人とやり取りが出来るようになってきています！ 話したい事が沢山（たくさん）あるから、早く早く上達したい お隣の国だけれどもあまりにも違って、発見が楽しい」とつづった。

この投稿には、「素晴らしい画像をシェアしていただき、ありがとうございます」「ベルガモ、とても素敵な街ですね」「なんて美しい」「ご主人のスカーフ オシャレで素敵」などのコメントが寄せられた。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。