「ある日、自分の顔が旦那の顔とそっくりになっていることに気が付いた。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第20回の書き出しはこちら

ある日、自分の顔が旦那の顔とそっくりになっていることに気が付いた。

こちらは本谷有希子さん著『異類婚姻譚』の冒頭の書き出しです。

【異類婚姻譚】子供もなく職にも就かず、安楽な結婚生活を送る専業主婦の私は、ある日、自分の顔が夫の顔とそっくりになっていることに気付く。「俺は家では何も考えたくない男だ。」と宣言する夫は大量の揚げものづくりに熱中し、いつの間にか夫婦の輪郭が混じりあって…。「夫婦」という形式への違和を軽妙洒脱に描いた表題作が第154回芥川賞受賞！ 自由奔放な想像力で日常を異化する傑作短編集。

《推薦コメント》

ごくたまに鏡を見て、ふと、母の影がよぎってぎょっとします。夫婦なんて、血縁関係すらないのに！妙に説得力のあるホラーだなと。（編集コ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

