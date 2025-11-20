浜辺美波、監督からの“浮ついていない”評価にガッツポーズ 目黒蓮がツッコミ「すごく喜んでました」
俳優の浜辺美波、目黒蓮（Snow Man）が20日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』完成報告会に登壇した。2人について三木孝浩監督は「浮ついていない度ナンバー1の女優、俳優じゃないか」と絶賛した。
【写真】笑いが止まらない？笑顔でやり取りを交わす浜辺美波＆目黒蓮
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒が演じる。
三木監督は「リスペクトし合う感じが良い関係性だと思っていましたし、この世代で1番落ち着いているというか浮ついていない度ナンバー1の女優、俳優じゃないか。今回葬祭プランナーという役どころは、いろんな家族の生死のはざまで別れを見送る役なので、その静謐さが2人に演じていただいてよかった」と評価した。
すると浜辺は「ありがとうございます！」と笑顔に。思わずガッツポーズも飛び出した浜辺に、目黒は「“浮ついてない”ですごく喜んでました」とほほ笑ましげに指摘。「なんだかうれしかったですよね。うれしくなかったですか？」と聞き返す浜辺に、目黒は「浮ついていなって聞いたときにガッツポーズ」とツッコミ。三木監督からも「浮ついてるじゃないですか」と笑われ、浜辺は「ばれちゃった」と茶目っ気たっぷりに応じていた。
このほか森田望智、鈴木浩介、永作博美、夏木マリが参加した。
