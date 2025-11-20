男前すぎる豆腐がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】醤油かけたら出てきた文字は……「男」！

「お豆腐に醤油かけたら『男』って浮かび上がってきたんだけど何これ？wwwww」



と件の豆腐を紹介したのはアイドルユニット「Palette Parade」メンバーの夏目志穂さん（@shiho_parepare）。



男前豆腐店株式会社（京都府南丹市）が製造・販売する「特濃ケンちゃん」。ウインクする男前が描かれた個性的なパッケージだが、国産大豆を使用、製法にもこだわった同社の人気ナンバーワン商品だそうだ。



夏目さんにお話を聞いた。



−−特濃ケンちゃんを購入された経緯は？



夏目：購入したのは私ではなく私の母なんです。出身である沖縄の地域性なのか分からないのですが、食卓に絹ごし豆腐が出ることは普段あまりなくて…。ただちょうど歯列矯正中で歯が痛く、固いものが食べられない私のために近所のスーパーで母が買ってきてくれました。母曰く「一番柔らかそうなお豆腐を選んだ！」とのことでした！



−−この光景をご覧になって。



夏目：母がパッケージからお皿に出してくれたので、「男」という形のくぼみがあることには本当に直前まで気づかなかったんです。何気なくお醤油をかけると不自然な溜まり方をしたので、割れてるのかな？と一瞬思いましたが、よく見たら「男」という文字で驚きました（笑）！母に報告したところ、「お母さんもさっき食べたんだけど、同じ文字が浮かんできてびっくりしたよ」と一緒に笑ってくれました（笑）。



−−召し上がってみていかがでしたか？



夏目：とてもまろやかな食感で、まるで飲み物を飲んでいるかのようなのどごしなのに、味わいはすごく濃厚でした。食べやすいのに満足感があって、とてもおいしかったです！



−−投稿に大きな反響がありました。



夏目：初めて見る「男」の文字が面白かったので、ファンの方に共有したいなと思い何気なくポストしました。その日はライブがあって、会場に向かうまでは100いいねくらいだったのですが、ライブが終わってXを開いたら4万いいねにまで増えててびっくりしました。翌日には10万いいねを超えていたので、本当に何がバズるかわからない時代だなと思います（笑）。



せっかくたくさんの方から反響をいただいたので、私が所属しているPalette Paradeというアイドルグループの知名度も少しは上がっていたらうれしいです。そしてなにより、とってもおいしい男前豆腐店さんのお豆腐もたくさん食べていただきたいです。



◇ ◇



夏目さんが絶賛する特濃ケンちゃんについて、男前豆腐店株式会社の担当者にもお話を聞いたところ



「国産大豆を使用した濃厚な味わいで、プリンのように柔らかく、とろけるような食感に仕上げた商品です。あのマークが醤油をかけたら、弊社の「男」のロゴが浮かび上がるとお客様にも楽しんで頂けるのではないかという遊び心の一環で入れる事となりました」



ということだった。



SNSユーザー達から



「男前豆腐ですね。パッケージ下の『本物の男前はあなたを裏切ったりしない』が秀逸です。」

「豆腐界に革命を起こした豆腐ですね！此処の豆腐が美味くて豆腐を進んで食べるようになえいました。」

「あー、オスの豆腐ですね。メスと一緒に水の中に入れとくと春には子豆腐が見られますよ。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ご興味ある方はぜひ一度召し上がっていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）