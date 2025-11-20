【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】イジワルはされてないけど…「あぁツラい」＜第1話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第1話 いい人？それとも……
【編集部コメント】
今回の主人公はアラサーの会社員、ユウカさん。同い年のマサユキさんと結婚して2年目です。ユウカさんはお義母さんが苦手です。お義母さんの言動から感じる圧や、少しきつい言葉の数々。それが少しずつ積み重なり、じわじわとツラくなってしまうのです。ですが、お義母さんはユウカさんを嫌っているわけではありません。むしろ好きなのです。「もっともっと仲よくなりたい！ どんどん関わってきてほしい！」と願っているそう。ユウカさんは今後、この元気なお義母さんとどうお付き合いしていくのでしょうか……気になるところです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
