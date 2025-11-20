最長飛距離は300ヤード超え！ 人気ドラコン女子プロが提唱するゴルフカートのマナー5選「みなさんルール守れていますか？？」
身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は305ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。「みなさんルール守れていますか？？」と問いかけると、「ゴルフカートNG行動5選」を自ら分かりやすく演じて投稿した。
【写真】えげつないスイング！松浦美侑の豪快300ヤードショット
1つ目は「足を上げる」。カートに乗りながら足を組み、その足を運転台に乗せたり、車外に出したりするのは禁止。自ら足をパチンとたたくと「足は下ろしましょう」とアピール。2つ目は事故を防止するためにも「カートの前に立たない」。3つ目は「カート内は禁煙」。愛煙家には厳しいかもしれないが、喫煙もルールを守って決められた場所で。4つめは「カートは揺らさない」、5つ目は「カートから乗り出さない」。松浦の実演はいささかオーバーアクションにも見えるが、その姿が可愛いとのコメントも寄せられていた。そして最後に「静かにルールを守ってカートに乗りましょう」とあらためて強調。あわせて「コースによってルールが違うので注意してね」と、ラウンドするコースのルールも確認するように呼びかけていた。松浦は滝川第二高校、東北福祉大学とゴルフの名門校で腕を磨いてきた。そして現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のドラコンプロとして活躍中。またYouTube「みゆちゃんねる」やレッスンプロとしても人気を集めている。
