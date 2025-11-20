½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Ô¥ó¤ÎÌ¤È¯É½¥¦¥§¥Ã¥¸¤òÈ¯¸«¡ª ¹âÌî°¦É±¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤¬´Ý¤¯¤Æ¤Ä¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×
º£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹âÌî°¦É±¤¬¡¢¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥Ô¥ó¤ÎÌ¤È¯É½¥¦¥§¥Ã¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò·ã¼Ì¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øs259¡Ù¤È¡Ø¥Ü¡¼¥±¥¤¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤Î´é¤òÈæ³Ó¡¡²û¤¬¿¼¤¯¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Ï´Ý¤¤¡©
¹âÌî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È ¥Ü¡¼¥±¥¤¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë50ÅÙ¡¦54ÅÙ¡¦58ÅÙ¤Î3ËÜ¤ÎÌ¤È¯É½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Øs259¡Ù¥¦¥§¥Ã¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤³¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ö·Á¤¬Á°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡È´é¡É¤Ç¥¦¥§¥Ã¥¸¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¶á¤¤¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¹¤á¤Î¡È´é¡É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µå¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤â¤½¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Á°ºî¤Î¡Øs159¡Ù¤Ï¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¡¼¥È¡ÊCustom Tuning Port¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¡Ê¼ù»éÁÇºà¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÂÇÅÀ¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¹Â¤Î³ÑÅÙ¤È´Ö³Ö¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¡Ö¿·¹Â¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤Ë¤è¤ê¹Â¤ÎËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øs259¡Ù¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤ÏÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹½¤¨¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¥ó¤â¤±¤Ã¤³¤¦Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤¬´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÍ¤Ã¤«¤«¤ê¤¬¸º¤ê¡¢³ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹âÌî¤ÏÀä»¿¤¹¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ºî¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎÂ³Êó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
