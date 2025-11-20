²ÏËÜ·ë¤¬Âç¿Íµ¤¡ª ½÷»Ò¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÆ±ÁÈ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡¦ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¡×
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤âºÇ½ªÈ×¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡¦ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¡×¤ÏÃ¯¤«¤È¼ÁÌä¡£¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï±Ê°æ²ÖÆà¡£¡Ö¤¨¡Á¡¢Æñ¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢·ë¤Á¤ã¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÏËÜ·ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±Ê°æ¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¿§¡¹¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ²ÏËÜ¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¿û¾ÂºÚ¡¹¡£2¿Í¤«¤éÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿²ÏËÜ¤Ï¡Ö¿û¾ÂºÚ¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹çÃæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç2¿Í¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Î¤è¤¦¤À¡£ÏÆ¸µ²Ú¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï»³Ï©¾½¡£¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Å·Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢èÓÍÕ¥ë¥ß¤È¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï±±°æÎï¹á¤À¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤«¤é¶µ¤¨¤¿¤ê¤È¤«·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î»ö¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î»û²¬º»Ìï¹á¤Ï¡ÖNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¡×¤ÎºÇ½ªÆü¡¢ºÇ½ªÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÆþ¤ì¤Æ¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¿Í¡Ù¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç»û²¬¤Ï1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç2¿Í¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿²ÏËÜ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã´ò¤·¤¤¤Ã¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿JLPGA¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
