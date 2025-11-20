＜速報＞松山英樹は1アンダーで折り返し 生源寺龍憲、石川遼ら上位
＜ダンロップフェニックス 初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。2014年大会覇者の松山英樹は前半を2バーディ・1ボギーで回り、1アンダー・12位タイでハーフターンしている。
【LIVE写真】松山英樹、後輩のプレーにこの笑顔！
3アンダー・首位タイに生源寺龍憲、大槻智春、前田光史朗。1打差4位タイに石川遼、今平周吾、平田憲聖、蝉川泰果、佐藤大平、岡田晃平、塚田よおすけ、ニック・ダンラップ（米国）が続いている。57歳の谷口徹は1アンダー・12位タイ。プロ2戦目の中野麟太朗は1オーバー・49位タイ、2週連続優勝がかかる金子駆大は3オーバー・81位タイにつけている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第1ラウンドのリーダーボード
