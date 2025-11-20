きのう午後、山形県尾花沢市で女性がクマに襲われる被害がありました。

【画像】女性がクマに襲われた現場

クマは柿の木からいきなり降りてきて女性を襲ったと見られていて、女性は顔などにけがをしていますが命に別状はないということです。

柿の木の下に箱罠を設置しています。



きのう午後５時２０分ごろ、尾花沢市北郷で、「家族がクマに襲われた血が出ている」と警察に通報がありました。

女性は７７歳で、柿の木の下でクマに顔をかまれた後、右足、右腕などをひっかかれ病院に搬送されました。命に別状はないということです。

クマは体長１メートルほどと見られていて、警察が現場にかけつけた時にはすでにいなくなっていました。

被害者の夫「（妻が）家に来てクマにやられたって。クマは今まで来たことがない」





クマは柿の木の上に居座っていて、いきなり降りてきたと見られています。

■数日前から...

家族によりますと、数日前から別の柿の木を揺らすクマの姿が目撃されていたほか、夜にはクマのものと思われる鳴き声が聞こえることがあったということです

市や警察は、けさ７時ごろから現場付近の見回りを行いましたが、クマの行方は分かっていません。

今年の県内のクマの目撃件数は今月１６日現在で２３８６件です。

クマによる人身被害は今年１３件目となり、統計開始以来最多を更新しています。