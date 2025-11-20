阪神・島田海吏外野手（29）が20日、球団事務所で200万円減の3000万円で来季契約を更改した（金額は推定）。

今季は開幕こそ1軍でスタートしたものの、4月14日に登録を抹消されると、1、2軍の往復を繰り返した。出場は28試合にとどまり、31打数4安打の打率・129、わずか1盗塁と自慢の走力を発揮することもないままだった。

それでも、日本シリーズ第1戦では6番左翼スタメンに抜擢され、5回の二塁内野安打でシリーズ初安打を記録。8回には柳町の打球をダイビングで好捕するなど、存在感を示した。

「（球団からは）1から5番以降の下位打線が、ホークスと戦った時に層の薄さというか、弱さが出たという話をされた。レギュラー陣に何かあった時、もしくはレフトが空いていると思うので、そこにしっかり入っていけるように、っていう気持ちは強く持っています」

来季に向けては自慢の守備、走塁に加え、打力の向上を課題に挙げた。

「結果を求めて小さくなって手打ちになってしまう場面が多かった。しっかり下半身を強くして、下を使って打つところをテーマにやっていきたい」

来年2月には三十路を迎える背番号53。勝負の来季9年目に向け、決意を新たにした。