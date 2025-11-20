2026年1月12日に閉館する新宿シネマカリテで上映された作品の中から、厳選した13作品を上映する『カリテ メモリアルセレクション』が、12月26日から2026年1月12日まで新宿シネマカリテで開催されることが決定した。

2012年12月にオープンし、約13年の歴史に幕を閉じるシネマカリテ。本企画では、スクリーンを彩ってきた数多くの作品の中から厳選した作品が上映される。

上映されるのは、ケイシー・アフレック主演の『A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー』、アキ・カウリスマキ監督作の『枯れ葉』、エミリー・ブラウニング主演の『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』、ユホ・クオスマネン監督作『コンパートメントNo.6』、アラン・カミング主演の『チョコレートドーナツ』、デイヴ・マッカリー監督作『ブリグズビー・ベア』、ミッジ・コスティン監督作『ようこそ映画音響の世界へ』、グレテ・ハヴネショルド主演の『ロッタちゃん はじめてのおつかい 2Kリマスター版』、ヨアキム・トリアー監督作『わたしは最悪。』、そしてシネマカリテで歴代興行収入1位となったルカ・グァダニーノ監督作『君の名前で僕を呼んで』もラインナップされた。

邦画では、シネマカリテで歴代最長期間の上映となった河合優実主演『ナミビアの砂漠』のほか、大九明子監督作『勝手にふるえてろ』、今泉力哉監督作『街の上で』が上映される。（文＝リアルサウンド編集部）