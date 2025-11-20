TOMORROW X TOGETHER、“フラワーショップで過ごす穏やかな1日”テーマ オリジナルアイテム発表
ファッションEC「ZOZOTOWN」とグローバルエンターテインメントライフスタイル・プラットフォーム企業「HYBE」による企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第1弾としてTOMORROW X TOGETHERとのオリジナルアイテムが、25日正午からZOZOTOWN限定で販売される。
【写真】フラワーショップで過ごす穏やかな1日をイメージしたアイテム
今回販売するのは、「フラワーショップで過ごす穏やかな1日」をテーマにTOMORROW X TOGETHERのメンバーをイメージした、ビッグシルエットのTシャツやニットカーディガン、ルームウェアとしても外出着としても楽しめるパジャマなど、全13種のアイテムとなる。シアー素材やパステルカラーを基調としたデザインで、柔らかくやさしい世界観を表現している。
同企画は「HYBE MUSIC GROUP」との特別企画。「HYBE MUSIC GROUP」のレーベルそれぞれの所属アーティストをイメージしたアイテムをZOZOTOWN限定で販売する。
企画には、TOMORROW X TOGETHERのほか、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、ENHYPENの順に5組のアーティストが参加する。コンセプトは「Artist’s Day Off」。まるでアーティストと一緒にオフタイムを過ごしているかのような気分になれるオリジナルアイテムを展開する。
