２０日の東京外国為替市場の円相場は円売り・ドル買いの動きが強まり、一時、１９日午後５時から２円程度下落し、１ドル＝１５７円４０銭台をつけた。

高市政権の積極的な財政政策が財政悪化につながるとの懸念や日米の金利差が意識され、今年１月以来、約１０か月ぶりの円安・ドル高水準となっている。

１９日のニューヨーク市場で対ドルの円相場は一時、１５７円１０銭台まで下落した。１２月の次回の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が政策金利を維持するとの見方が強まり、日米間の金利差が縮小しないとの見方から円を売ってドルを買う動きが優勢となった。

１９日夕の日本銀行の植田和男総裁と片山財務相、城内成長戦略相の会談後、片山氏が「為替水準に関する具体的な話が出なかった」と話し、政府・日銀による円買い・ドル売りの為替介入への警戒感が和らいだことや、高市政権の総合経済対策の実施に向けた国債の増発で財政が悪化することへの懸念も円安につながっている。

対ユーロでも円は下落しており、１９日午後５時比１円１０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８１円台前半で取引されている。

また、２０日の東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、前日終値から０・０３５％上昇（債券価格は下落）し、２００８年６月以来、約１７年半ぶりの高水準となる１・８００％をつけた。