「自分の子だと思って可愛がって」承認欲求モンスターの義姉がたどる衝撃の末路
義姉の暴走に耐えられる？
義家族トラブル漫画「自分が中心でいたい義姉」この漫画は規格外の自己中心的な義姉との壮絶なバトルが描かれます。
この漫画の義姉は、「わがまま」レベルではありません。彼女の行動の裏には、義実家での地位、そして何よりも「自分が一番愛されている存在でなければ気が済まない」という、歪んだ承認欲求モンスターなのです…！
主人公は義姉の行動の真意がわからなかったのですが…。
とにかく義姉から目の敵にされる主人公。
なんとかうまくやろうとするのですが…。
この後、主人公が妊娠したことで暴走していく義姉は、あの手この手で邪魔をしたり、自分の都合のいいように家族を振り回します。
なぜ義姉は狂気に堕ちてしまったのか…？
↓この義姉の悲しい物語を、見届けてください！
自分が中心でいたい義姉
(ウーマンエキサイト編集部)
