なでなでが大好きな愛犬。手を離すと…→笑顔から一変！「は？」「なんでやめるの？」
いつも愛くるしい姿を見せてくれる動物達に対して、こちらからの愛情表現のひとつとして「なでる」があります。動物達もなでられると気持ちよさそうに喜んでくれたりして、思わず嬉しくなっちゃいますよね。そして、そのなでるという行為、動物達も想像以上に気に入っているとしたら…。
Xでは、なでなでを止めた瞬間の愛犬のなんとも言えない表情を、動画で投稿したポストが1.6万いいねを集めて話題になっています。皆さんが思わず「いいね」を押してしまう、その表情とは…？
動画を投稿したのは、コーギーのあんずちゃんと暮らしている、ばななな（@Banana_corgi7）さん。動画の冒頭で気持ちよさそうになでられているあんずちゃんですが、なでる手を止めた瞬間…。「ん？」と疑問符を頭に浮かべたかのような表情で飼い主さんを見つめており、その姿が人気となったようす。最初の嬉しそうな表情から一変、眉間に皺がよっているようにも見えるその不満げな姿に思わず「まだなでてほしかったのかな？」と、クスッと笑ってしまいます。
こちらのポストについての反響を飼い主さんにお伺いすると「たくさんの方から反響をいただき嬉しく思っています。子ども達は私のアカウントを知らないのですが、夫はよく見ていて『あの顔いいね（笑）』と言っていました」とご家族からも好評のようす。
さらに、こちらのポストに対する印象的なコメントについて「みなさん『は？』『なんでやめるの？』などのセリフをコメントしてくださるのが印象的でした」と教えてくださった飼い主さん。確かにコメント欄ではあんずちゃんの心の声を代弁するかのごとく「止まったワン」「…なぜ止める？｣など、大喜利のように…！やはりなでなでを止められた後のあんずちゃんの表情は、満場一致で不満げに見えるようです。
ちなみに、飼い主さんいわく、なでなでが止まった後のあんずちゃんの表情を見たときの気持ちは「すごい目力だったので思わず笑ってしまいました」とのこと。改めて動画を見返すと、本当に目力が強い…！動画のその後では、また存分になでてあげたと教えていただき、あんずちゃんも満足げな表情に戻ったかな？とほっこりしました。
なでなでが大好きで、表情の変化がとてもかわいいあんずちゃんですが、特になでられて好きな部分はあるのかな？とお聞きすると「基本的には全身好きですが特に好きなところは、座っている時は頭、寝ている時は首の下から手の間あたりの胸をなでられるのが大好きです」とご回答が。体勢によって大好きポイントが変わるのは、なんとなくわかるかも…。
そんなあんずちゃんの毛並みですが、見ているだけで思わずうっとりしてしまうほど。手触りはどんな感じなのかな…？と質問したところ「頭はサラサラ、耳が1番ふわふわで、胸毛多めなので胸毛やおしりはふかふか、背中は少しゴワついてます（笑）」と教えてくださった飼い主さん。これはちょっと確かめてみたい…。
「あんずにはいつも笑わせてもらっていますが、普段夫の事が苦手で夫が動くたびに吠えまくっています」という飼い主さん。ご家族には塩対応なのかな…？と思いきや「夫はおやつ係でもあるので、おやつの時だけは夫の足に手をチョンチョンしておねだりしたりペロペロ舐めたりして甘えに行き、おやつをもらうと素早く逃げるというのを毎日やっていて、主人とよく『調子いいよね』と笑っています」とのこと。おやつには抗えないあんずちゃんの姿が、飼い主さんご一家にとってクスッと笑えるエピソードなのだと教えていただきました。
そんな飼い主さんご一家には、ちくわぶちゃんという猫ちゃんもいます。ポストを拝見していると、飼い主さんが洗濯物を畳む姿を眺めるちくわぶちゃんや、なでてもらう手を足でケリケリするかわいいちくわぶちゃんを見ることができます。
ちくわぶちゃんもあんずちゃんのようになでられるのが好きなのかな？とお聞きすると「ちくわぶも甘えん坊でなでられるのが大好きです。ふたりのなでてほしい時間が重なると、たまに私の取り合いになったりします」と飼い主さん。愛されてるなと思いつつ、なでてもらうために取り合いとは…夢のようだなとも思っちゃいます。
なでなで大好きなあんずちゃん、ちくわぶちゃんですが、性格や2匹の関係性について伺うと「2人ともおとなしく甘えん坊です。仲は良くもなく悪くもなくお互いに我関せずといった感じで、程よい距離感を保っています」とご回答が。程よい距離感で仲良く暮らせているならほっこり♪
と思いきや、あんずちゃんがたまにちくわぶちゃんにアピールするとのこと。「『遊ぼう！』とお尻をあげて走り回ったり、外の人に吠えたりしてると『うるさい！』と猫パンチで怒られることもあります」とあんずちゃんがちくわぶちゃんにたしなめられるエピソードも…。
最後に、あんずちゃんとちくわぶちゃんの最近あったかわいいエピソードなどをお聞きすると「ちくわぶは夏場は2階にいる事が多いのですが、冬場はよく暖房が付いてるリビングに降りてきて、お昼寝したり日向ぼっこしています。最近寒くなってきたのでリビングであんずの近くで寝ていたり、ふたり並んでストーブの前で温まっている姿を見かけるようになり、ほっこりしています」と教えてくださった飼い主さん。冬場にしか見ることのできない幸せエピソードにこちらもつい笑顔になってしまいますね。
Xでは、紹介したポストの他にもいろんな「なでなで」を味わうあんずちゃんの姿がたくさん！ちくわぶちゃんと並んでいる姿も必見な、ばななな（@Banana_corgi7）さんのアカウント…要チェックです！
文＝SI