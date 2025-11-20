Ì¾Ìç¥Û¥Æ¥ëŽ¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°Ž£¤òÂ¾¼Ò¤¬¸«³Ø¤¹¤ëÌõ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼Ï²¼
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤ÎÃæ¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢2012Ç¯¤ÎºÆ³«¶È¸å¤Ï¶Ã°Û¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Î¨40¡ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡£
¹ñÆâ³°¤Î¿ô¡¹¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ëµ±¤¯¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿¿¿ñ¤Ë½é¤á¤ÆÇ÷¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë 100Ç¯Àè¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¡Ù¡Ê¾åºåÅ°Ãø¡Ë¤¬Àèº¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÁí»ÙÇÛ¿Í¤Þ¤Ç¡¢11¤ÎStory¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö100Ç¯Àè¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤Ï¡©
Æü¡¹¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¡×¤ÎStory¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÎÂ¸ºß
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢½ÉÇñµÒ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¤ªË«¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Î½¾¶È°÷¿©Æ²Á°¤ËÅ½¡Ê¤Ï¡Ë¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÉô²°¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï45Ê¬¤Ç¡¢¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¤È¡£Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½70Ê¬¤«¤±¤ÆÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀ¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÊ¡ÅÄÇ¯»Ë¡Ê¤Õ¤¯¤À¤È¤·¤Õ¤ß¡Ë¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊ¡ÅÄ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢à¥ì¥¸¥§¥ó¥É〞¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÄêÇ¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¸ÛÍÑ¤Ç³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æî°ê»Ò¡Ê¤ß¤Ê¤ß¤¤¤¯¤³¡Ë¡£Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¡¢Æî¤Î¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤¬¸«¤¿¤¤¤È¸«³Ø¤ËÍè¤ë¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¼ê¤¬¥¢¥¤¥í¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¥·¡¼¥Ä¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×
¤½¤ì¤³¤½¡¢Ëí¡Ê¤Þ¤¯¤é¡Ë¤Î¤Ò¤À¤Î³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¡£Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÀ°¤¨¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¹ÊóÍÑ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤â¡¢¼Ì¤ê¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ê¤Ë¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥³¥í¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬°é¤Æ¤¿À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤Î¸¦½¤¤â¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤à¥²¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¸á¸å3»þ¤ËÍè´Û¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÀµ¸á¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ë½ÉÇñµÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡£¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃ´ÅöÀÕÇ¤¼Ô¤ÈÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Í¥ó¤Î²ó¼ý¤À¤±¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³äÊ¬Ã´¤ò·è¤á¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»ä¼«¿È¤â¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤·¤Æ¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢À¶ÁÝ¤À¤±¤¬Ìò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö²¿¤«ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÌÜ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥¸¤Î¤æ¤ë¤ß¤·¤«¤ê¡¢ÅÅµå¤ÎÀÚ¤ì¤·¤«¤ê¡¢À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Âç»ö¤ÊÌò³ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
µÒ¼¼À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¤ÎºÆ³«¶ÈÁ°¤Î½àÈ÷¼¼¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶ÐÌ³¡£2Ç¯·Ð¡Ê¤¿¡Ë¤Á¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÅ¾¿¦¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î»Å»ö¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÝ½ü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÅ¾¿¦¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢µÒ¼¼À¶ÁÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È÷ÉÊ¤ÎÈ¯Ãí¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÆÃÊÌÀ¶ÁÝ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤é¤ì¤ëÌÌÇò¤¤»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤Î³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤È¤Ê¤ëÆ£ºêÀÆ¡Ê¤Õ¤¸¤µ¤¤Ò¤È¤·¡Ë¤À¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÂà¿¦¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤ò7Ç¯¤Û¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ£ºê¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢Æ£ºê¤Ï¤½¤Î³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÉôÄ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éô²°¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆÂà¿¦¤Î»ö¾ð¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ·¯¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÀË¤·¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¡ÅÄ·¯¤ÏÃ¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥´¥ß¤ò½¦¤¨¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢¤È¤â¡£¼Â¤Ï»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÂÎÄ´¤¬Ìá¤ê¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Æ£ºê¤¬Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÆ³«¶È¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Æ£ºê¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Æþ¼Ò¤Î²¿¤è¤ê¤ÎÆ°µ¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï¹©»öÃæ¤À¤Ã¤¿Åìµþ±Ø¤ËÍè¤Æ¡¢¼Â¤Ï±Ø¼Ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ï²¼¤ò¾þ¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡Ò¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ó¤Î¸¶ÅÀ
Æ£ºê¤È¤ÏÌÌ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÍúÎò½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÈÌ¸øÊç¤Ç±þÊç¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¶ÐÌ³¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¸³¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¸ì¤ë¡£
Æ£ºê¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£à¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÀ¿¼Â¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¤¤¿¤¤〞¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡ÖOur Promise¡Ê¥¢¥ï¡¼¥×¥í¥ß¥¹¡Ë¡×¤òÆþ¼Ò½éÆü¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¡¢¤È¡£
ºÇ½é¤ÎÃ´Åö¤ÏÈ÷ÉÊÄ´Ã£¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò³ä¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ³«¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢È÷ÉÊ¤â¤¹¤Ù¤ÆÂ·¡Ê¤½¤í¡Ë¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥Ã¥×¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ú¥óÎ©¤Æ¡¢¥ê¥Í¥óÎà¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸õÊä¤òÁª¤ó¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆOK¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÈ¯Ãí¤¹¤ë¡£º£¤Ï»ñºàÄ´Ã£¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÇã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËãÈµÄ¡Ê¤ê¤ó¤®¡Ë¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼ãÈµÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
µÒ¼¼Ï²¼¡£100¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ë
Ä´Ã£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Ï²¼¤Ê¤É¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤À¡£¤³¤ì¤ò³Æ½ê¤«¤é¤«¤½¸¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¡ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥È¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ¢Àè¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢¾þ¤ê¤¿¤¤¤«¤éÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¡×
È÷ÉÊÈ¯Ãí¤ÇÌÜ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¤ÎÃæ¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇîÊª´Û¤äµÇ°´Û¤ò²ó¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¡¢º£¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯·²¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÆ³«¶È¸å¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¸«³Ø¤ËÍè¤ë
¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶ÈÁ°¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥Ä¥¤¥ó¤ÎÉô²°¤È¥¥ó¥°¤ÎÉô²°¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿È÷ÉÊ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Éô²°¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤³¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬¿Ê¤á¤¿¤Î¤¬¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢¤½¤ì¤ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë70Ê¬¤ÏÉ¬Í×¤À¡¢¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£À¶·é¤µ¤¬º£¤âÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤âÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÉ¾È½¤òÊ¹¤¡¢Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤«¤é¸«³Ø¤Î¿½¤·½Ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
±ÄÁ¶·¸¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£ËèÆü¡¢µÒ¼¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢ºÙ¤«¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ï¤Ë½ý¤ä¸Î¾ã¤ò½¤Á¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Éô²°¤ò½ý¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö½¾¶È°÷ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤â±ÄÁ¶·¸¤¬µ¤¤òÇÛ¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤ÏÀ¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë
¤½¤â¤½¤â¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÆ£ºê¤â¤è¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥í¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤êÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾²¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Ø»Ò¡Ê¤¤¤¹¡Ë¤Ë²¿¤«¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï°Æ³°¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¬¶È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±ã²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂçÊÑ¤Ê¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Âç»ö¤Ë¤â¤¹¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë±Ä¶È»þ´Ö³°¤ËÀìÌç¤ÎÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬´Å¤¤¡¢¤³¤³¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤Ê¤É¸·¤·¤¤Ï¢Íí¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÍè¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£±óÎ¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤ò¡¢À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢Ê¡ÅÄ¤ÎÌò³ä¤À¡£¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢´ÛÆâ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ¶·é´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
