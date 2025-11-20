「カフェオーレ」に「コロロ」など無料がたっぷり。セブン《1個買うと1個もらえる》の追加は3連休に嬉しい...！（11月20日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年11月20日から26日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月18日から始まったキャンペーンはこちらから。

「C1000 ビタミンレモン」シリーズも無料

1つめの対象商品は、グリコ「カフェオーレ」「カフェオーレ たっぷりミルク」「カフェオーレ コーヒー濃いめ」（各180ml）です。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、雪印メグミルク「クリームコーヒーゼリー」と「ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」（100g）。

どちらか1個を購入すると、「クリームコーヒーゼリー」、「ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」（100g）、「雪印コーヒー ゴクうまボトル」（230ml）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、グリコ「ビスコ」と「ビスコ 焼きりんご」。

どちらか1個を購入すると、「フレンドベーカリー」の「チョコレートビスケット」「ココア＆チョコチップ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、味覚糖「忍者めし 巨峰味」と「激シゲキックス 極刺激ソーダ」です。

どちらか1個を購入すると、「忍者めし鋼 マスカット味」「コロロ 巨峰」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、「C1000 ビタミンレモン」（140ml）です。

1本購入すると、「C1000 ビタミンレモン」の「コラーゲン」「クエン酸」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも11月27日から12月10日まで。

様々なお菓子や飲料をお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ