海遊館が運営する、生きているミュージアム「ＮＩＦＲＥＬ（ニフレル）」（大阪・吹田市）では、１２月１９日〜２５日の期間限定で、クリスマスの特別イベント「夜にふれる」を開催する。

このイベントでは、閉館後のニフレルを舞台に、夜の世界が動き出す展示空間を体感できる。館内の音楽をオフにし、照明を落とすことで、光がゆらめく水槽が浮かび上がる空間を演出。昼間とは異なる生きものたちの表情や仕草、気配までもより間近で感じられる。さらに巨大アート空間「ワンダーモーメンツ」でも音楽をオフにし、球体とフロアに映し出される美しいアートと、自然由来の“ぬくもりを感じるオレンジの香り”に包まれる、非日常なひと時を楽しめる。カフェでは、夜限定のスペシャルスイーツが新登場。また、来館者全員に特製デザインの「クリスマスオーナメント」をプレゼントする。

ミュージアムショップでは、「１０周年サステナブルアートプロジェクト」の巨大アートツリーで特別な記念撮影が可能（１５日〜１２月２６日まで）。多種多様な素材を組み合わせてアート作品を生み出すキム・ソンヘさんと、“多様ないのちと個性の繋（つな）がり”を展示テーマとするニフレルの、「多様性」という共通点から実現したコラボレーション。思い出の生きもののぬいぐるみを生まれ変わらせた、５０個の作品からなる高さ２．５メートルの巨大アートツリーとなっている。