薬いらずの血圧対策！スーパーで買える降圧フードとは【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

自力で血圧を下げる習慣④ スーパーで買える降圧フード

カリウムこそ身近な降圧剤

降圧運動を続けながら、降圧フードを積極的に取り入れ、日々の生活習慣を見直すことで、降圧剤を飲む必要がなくなります。

食事で積極的に摂取したいのが、ナトリウムを排出するカリウム。スーパーで手軽に手に入る、身近な食べ物にも豊富に含まれています。野菜であれば、さといもやかぼちゃなどのイモ類。また、ひじきや昆布などの海藻類、大豆や納豆などの豆類も、効率よくカリウムが摂取できるのでオススメです。おやつやおつまみには、お菓子の替わりにナッツ類を食べましょう。

カリウムの働き

● 細胞の浸透圧を維持

● 神経刺激の伝達

● 心臓機能や筋肉機能の調節

● 細胞内の酵素反応の調節

● 高血圧の予防

● 筋肉の収縮をスムーズにする

利尿剤の長期使用で、カリウムの排泄量が増え、欠乏することも。

タンパク質でＮＯの分泌を促進

また、高血圧改善のカギを握り、血管を柔軟にする物質・ＮＯをつくる材料も、食事から摂取することができます。NOとは一酸化窒素のことで、窒素はタンパク質の構成要素のひとつ。タンパク質を意識的に摂ることで、降圧ストレッチをする際に、ＮＯの分泌量を高めることができます。

タンパク質は牛ヒレや豚、ラム、馬などの赤身のお肉、マグロ、カツオ、鮭などの魚、牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品、卵などに含まれているので、意識的に摂取しましょう。

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊