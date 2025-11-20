タレントの若槻千夏が２０日、都内で行われたサントリー「ボジョレー・ヌーヴォー２０２５」解禁＆「ヌーヴォウィーク」一日宣伝部長就任イベントに出席した。

毎年１１月の第３木曜日。ワイン愛好家が首を長くして待つボージョレ・ヌーボーの解禁日だ。秋らしい黄色のワンピース姿で登場した若槻は「ワインに合うような華やかなワンピースで来ました」と声を弾ませた。赤ワインが注がれたグラスを片手に持ち、解禁の音頭をとる大役を務めた。「解禁のあいさつは、テレビでしか見たことなかった」と恐縮しつつ「ボジョー・ヌーボー、本日解禁！」と興奮気味にあいさつ。「いまのはバラエティーすぎた。もう一回！」と再挑戦し、しっとりとした声で解禁を宣言した。試飲すると、「爽やか。フルーティーで飲みやすい。初心者でも軽く楽しめると思います」と太鼓判を押した。

「ボジョレー・ヌーヴォーを誰とどんなシチュエーションで飲みたいか」と司会者から問われると、「旦那さんとゆっくりまったりお話をしながら」と回答。週末のいい夫婦の日にあたる２２日は、夫との交際記念日だと明かし、「普段は仕事や子育ての話になってしまうことが多いので、初心を思い出してたわいもない話をしたいですね」と笑顔を浮かべた。

夫婦円満の一方で、長女は中学１年生になり、「若槻千夏というタレントに厳しくなった」と苦笑い。「この間言われたのは、『若槻千夏はウソばっかつくってバズってたよ』って。少しバラエティーすぎた。家庭の話でも信じてもらえなくなったり。子どもに信じてもらえるところから始めたいですね。尊敬してもらえるように来年は品を感じさせたいです」と話し、会場の笑いを誘った。

今年は趣味に没頭した１年でもあったという。大ヒット映画「国宝」（李相日監督、吉沢亮主演）をきっかけに月に１度歌舞伎を鑑賞するほどのめりこみ、「人生を変えたと言っても過言ではない」とキッパリ。続けて「難しいイメージがありましたが、私みたいに映画きっかけでも見られます。これは初解禁情報ですが、歌舞伎のファンクラブも入りました。チケットも取りやすくなると思います」と充実感を漂わせた。

同社によると、今年のボージョレ・ヌーボーは乾燥や猛暑など気候に恵まれ、近年でも際だっていい仕上がりだという。対日輸出数量は前年並みまたは微減の約１５万ケースと推定されている。