東京都は、繁忙期となる年末年始における交通渋滞を防止するため、道路やライフラインの新設・補修などの路上工事を１２月１５日から順次抑制する。昨年１２月も実施し、工事時間の年平均より２４％を削減した。

対象は都内の国道、都道、首都高速道路で車線規制を伴う工事。交通事故防止や災害防止のための緊急工事（道路陥没、水・ガス漏れ対応など）や、道路保全の維持作業、沿道建物へのライフライン供給工事、常設作業帯内で行われる工事は除外する。

抑制期間と対象道路

▼１２月１５日（月）〜１月４日（日）

２３区内の国が管理する国道・首都高速道路

▼１２月２０日（土）〜１月４日（日）

２３区内の都道、東京都が管理する国道・多摩地域の国道１６号（ＪＲ八王子駅周辺）

国道２０号（町田街道入口交差点以東）

多摩地域の都道（主要路線・ＪＲ八王子駅周辺）

▼１２月２９日（月）〜１月４日（日）

多摩地域の国道１６号（ＪＲ八王子駅周辺を除く） 国道２０号（町田街道入口交差点以西）

多摩地域の都道（主要路線・ＪＲ八王子駅周辺を除く）

東京都が管理する国道１３９号、４１１号

▼除外される工事 緊急工事（道路陥没、水・ガス漏れ対応など） 道路保全のための維持作業 沿道建物へのライフライン供給工事 常設作業帯内で行われる工事

都は「年末年始の交通混雑を緩和し、都民や来訪者が安心して移動できる環境を整える」としている。