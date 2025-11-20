２４年の中京記念と、今年の中山金杯を勝ったアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）が現役を引退し、乗馬になることが分かった。管理する橋口調教師と、サラブレッドクラブライオンが１１月２０日、発表した。

同馬は京都大賞典６着のあと、有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山）を目指して滋賀・ノーザンファームしがらきで調整されていたが、右前脚の種子骨靱（じん）帯炎を発症し、有馬記念出走を断念。関係者間で協議が行われていた。通算成績は２８戦７勝。

ＳＮＳ上でも「アルしゃん」の愛称で多くの競馬ファンに親しまれたアルナシーム。引退後はラクエドラゴンホースパーク（滋賀県大津市）で乗馬になるためのトレーニングを行う。

橋口調教師「多くのファンに愛された馬で、気性も難しいところもありましたが、こちらも勉強になりました。重賞を２つも勝ってくれて、思い出に残る馬です。たくさんの方に応援していただいて、感謝しかありません」

※なお、現段階では一般公開の予定はなく、ラクエドラゴンホースパークへの問い合わせ等はおやめください。