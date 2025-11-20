¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦¤è¤·¤³¡¡º£ÅÄÈþºù¤Î¥¹¥¿¡¼ÂÐ±þ¤Ë´¶Æ°¡õ¥¥å¥ó¡ÖÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¡²¬¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡×¤è¤·¤³¡Ê35¡Ë¤È¤Þ¤Ò¤ë¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Í¥«¡Ö¤¹¤²¡¼¤¾ºÙË¦¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖºÙË¦±þ±çÃÄ¡×´Ô¸µ·¿¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö1ÆüºÙË¦±þ±çÃÄÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¡Ö¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬Æó¿Í³Ý¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤ÎÉ¨¾®ÁÎ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È½ÐÈÖÁ°¤Î°ìËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤·¤³¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ç¡£¤¤ì¤¤¤ÊÉ¨¾®ÁÎ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤Þ¤Ò¤ë¤â¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¤â¡È´èÄ¥¤ì¡É¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈè¤ì¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤âÈäÏª¡£¤è¤·¤³¤Ï7»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤È¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤¬µÝÆ»¤ò¤¹¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËMC¤Î¿Í¤Ë¡¢¡È¤è¤·¤³¡¢Èþºù¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤ÎµÝ»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËµÝ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¤·¤³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤¹¤®¤Æ¡£µÝÅÏ¤µ¤º¡¢Èþºù¤Á¤ã¤ó¤Ë¥«¥ó¥Á¥ç¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡È¤¢¡¢Èè¤ì¤Æ¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤âMC¤âÂç¹²¤Æ¡×¤È¶Ë¸Â¾õÂÖ¤òÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¥«¥ó¥Á¥ç¡¼¤·¤¿¤é¡¢Èþºù¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤Ê¤ó¤·¤è¤ó¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¢Ê¡²¬¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÄ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ÈÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢Èè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÍÊÁ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤¿¤é²¿¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£