財政悪化懸念で円安債券安 米雇用統計次第でドル円160円目指すか トリプル安は免れる 財政悪化懸念で円安債券安 米雇用統計次第でドル円160円目指すか トリプル安は免れる

リンクをコピーする みんなの感想は？

財政悪化懸念で円安債券安 米雇用統計次第でドル円160円目指すか トリプル安は免れる



日本財政悪化懸念で債券価格が下落し利回りは連日急上昇。10年債利回りは1.8%に上昇し2008年来高水準、30年債利回りは過去最高水準を更新した。



円売りが止まらず、ドル円は一時157.47円付近まで上昇、豪ドル円は102円台に乗せた。円安加速でも日本政府から強めの文言を使用した牽制発言はない。そのため政府が円安を容認していると市場は受け止めているようだ。



FOMC議事録を受け12月の米利下げ観測が一段と低下、きょうの9月雇用統計次第ではドル買いがさらに進み、ドル円は来週160円を目指すと一部のアナリストは見ている。エヌビディア決算を受け米株が時間外で大幅上昇していることを受け日経平均も大幅上昇しており、日本トリプル安は免れた。

外部サイト