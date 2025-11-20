２０日前引けの日経平均株価は前営業日比１４８７円４０銭高の５万００２５円１０銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３２７万株、売買代金概算は３兆３２４７億円。値上がり銘柄数は１４０７、対して値下がり銘柄数は１７１、変わらずは３５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は大きく買い優勢の地合いとなった。日経平均の上げ幅は一時２０００円を超え、５万円台に戻した。日本時間早朝に発表された注目の米エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の第３四半期（２５年８～１０月）決算は市場予想を上回る好調な内容で、第４四半期（２５年１１月～２６年１月）についても強気の見通しが示された。ここ最近マーケットで広がっていたＡＩバブル懸念を打ち消す格好となり、これを受け東京市場では主力のＡＩ・半導体関連株を中心に買い戻しの動きが加速。外国為替市場で１ドル＝１５７円台半ばまでドル高・円安が進んだことも追い風となった。業種別では３３業種中、３２業種が上昇するなどほぼ全面高の様相に。値上がり銘柄数はプライム市場全体の９割近くに達した。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞が高く、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が水準を切り上げた。フジクラ＜5803＞も大幅高。三菱重工業＜7011＞や日立製作所＜6501＞、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞も堅調だった。半面、東京電力ホールディングス＜9501＞、東京海上ホールディングス＜8766＞が大幅安。ニトリホールディングス＜9843＞、サンリオ＜8136＞、メルカリ＜4385＞も軟調な値動きとなった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

