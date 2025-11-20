『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が11月14日に放送され、声が小さすぎる剣道少年が大きな声を出すための特訓をする様子が描かれた。

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「声が小さすぎる剣道少年」は、兵庫県の男性（46）から寄せられた次のような依頼だ。

『私には、剣道をしている中学1年生、小学5年生、小学4年生の３人の息子がおり、私自身も剣道7段で指導もしております。私の悩みは、小学4年生の三男の声が小さいということです。剣道では、気合を⼊れたり、技を出す際に声を出すのだが、三男はお腹から声を出せていないのか、こもったような張りのない声しか出せないのです。剣道にとって、自分の気持ちを強くしたり、相⼿を威嚇したりする発声は命。何より、技を出す際の声が小さいと、技が有効と認められない時もあります。三男自身も一生懸命声を出そうとしているのですが、ハリのない声しか出せず、泣いている時もあります。三男は3歳から剣道をしており、私から見ても実力はなかなかのものです。ハリのある大きな声が出せれば、もっと強くなれると思っています。三男の声を大きくしてもらえないだろうか』

この依頼を受け、松井ケムリ探偵が調査を開始した。依頼者の三男は実力があり、昨年には県大会の4年生以下の部で3位になった有望選手である。しかし、昨年（県大会）では声が出ていなかったために「逆胴」という技が認められなかった過去があり、これが依頼の大きなきっかけとなっていた。三男は「声を出そうとすると、のどが圧迫される感じがする」と自己分析していた。

そこで、声の専門家であるボイストレーナーの先生に協力を依頼した。先生はアメリカのバークリー音楽大学を卒業し、講師歴32年、担当生徒は5000人以上の実績を持つプロフェッショナルである。

先生の指導は、独特な発声法から始まった。まず姿勢を正し、リズミカルに体を揺らしながら声の出し方を体感する特訓を実施。先生は、声は体全体が「浮いて落ちる瞬間」に出始めると説明した。続いて、「お馬パカパカエクセサイズ」など独特なトレーニングを重ねた。特訓を続けるうち、三男の声は徐々に大きくなっていった。

特訓の集大成として、三男は昨年、準決勝で敗北を喫した強敵と試合形式で再戦することになった。三男は練習の成果を発揮すべく、緊張感のある試合に挑んだ。

結果は見事に勝利。雪辱を果たすことに成功した。三男は、「声が出て、勝てた！っていう感じがしたので、よかったです」と喜びを語った。