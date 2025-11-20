Ãæ¹ñ¤¬¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¡¢¼óÁêÅúÊÛÅ±²ó¤òÍ×µá¡ÄÃæ¹ñ»æ¡ÖÍ¢ÆþÄä»ß¤Ï°ì¤Ä¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¼êÂ³¤¤Ç°ÂÁ´À¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÄÉ²Ã»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ»±²¼¤Î´Äµå»þÊó¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£°ÆüÉÕ¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡ÖÆüËÜ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÍ¢ÆþÄä»ß¡×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÁá´ü¤Î¼êÂ³¤ºÆ³«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Æ±»æ¼ÒÀâ¤Ï¼óÁêÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÈóÆñ¤ò¾·¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬ÌóÂ«¤·¤¿µ»½ÑÅª»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì¤Ä¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯£µ·î¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î½èÍý¿å³¤ÍÎÊü½Ð¤òµ¡¤Ë»ß¤á¤¿£³£·Æ»ÉÜ¸©»º¤ÎÍ¢Æþ¤ÎºÆ³«¼êÂ³¤¤ÇÆüËÜ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£Âè£±ÃÆ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¥Û¥¿¥Æ¤È¥Ê¥Þ¥³¤Î°ìÉô¤ÏÃæ¹ñ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤ÏÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ò½ä¤ë¸¡ºº¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤òµá¤á¤ë»ñÎÁ¤òÍ×µá¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤È¤áÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÄÌ´Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¼êÂ³¤¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¡¢¿å»ºÊª¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Í¢ÆþºÆ³«¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£°Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö°ú¤Â³¤Ãæ¹ñÂ¦¤ËÍ¢½Ð¤Î±ß³ê²½¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Í¢½ÐºÆ³«¼êÂ³¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤Ï£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÌÜ²¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤¬Í¢½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ô¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£