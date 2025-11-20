将棋の糸谷哲郎八段（37）と中村太地八段（37）が11月20日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第84期順位戦A級5回戦の対局を午前10時から開始した。

藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を争う順位戦A級5回戦が進行中。現在リーグ首位に立つのは、前期の名人挑戦者で5戦無敗をキープしている永瀬拓矢九段（33）だ。糸谷八段は3勝1敗、中村八段は1勝3敗の成績で本局を迎えた。

日本将棋連盟常務理事とプレーヤーの“二刀流”として活動する糸谷八段は、勝てば4勝1敗で2位グループに浮上。激務の中でも今年度成績を12勝7敗と着実に勝ち星を上げている。一方、中村八段はA級残留に向けて何としてででも2勝目が欲しいところだ。

両者の公式戦対戦はこれまでに6局あり、糸谷八段が5連勝中だ。注目の同学年対決を制するのはどちらか。持ち時間は各6時間、本局の先手番は糸谷八段。

【昼食の注文】

糸谷哲郎八段 エビチリ油淋鶏弁当

中村太地八段 ハンバーグ弁当

【昼食休憩時の残り持ち時間】

糸谷哲郎八段 5時間26分（消費34分）

中村太地八段 4時間52分（消費1時間8分）

