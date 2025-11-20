ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。

11月14日（火）に放送された同企画では、ワールドシリーズ2連覇達成から1週間後、ロバーツ監督が山本由伸に最大級の敬意を表する場面があった。

ワールドシリーズ第7戦、前日に100球近くを投げながら再び登板し、チームを優勝に導いた山本由伸選手の“伝説の連投”について、ロバーツ監督は「第6戦のあと『第7戦で投げられるよう君を準備させる』と由伸に言った」と回顧。

「矢田修センセイが力になって体とメンタルの両方を整えてくれた。由伸はトレーニングスタッフに『投げられる』と伝えていた」と振り返り、「由伸がどれだけ投げられるかはわからなかったけど、プレーオフ前に『負けるという選択肢はない』と言っていた」と準備の背景を明かす。

そして山本選手の精神面についても「日本の選手は文化的にも競争心やタフさが根付いているけど、由伸のマインドは本当に強い」と称賛した。

また、「ロバーツ監督が選ぶポストシーズン“MVP”は？」という問いには、「由伸です」と即答。

「ポストシーズン史上最高の活躍をした一人だと思う」と続けたロバーツ監督は、「チームにもっとも必要とされたとき、しっかりと応えてくれた。由伸を心から誇りに思っている」と、今季のドジャースを象徴する存在として最大級の敬意を表していた。