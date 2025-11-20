岩田剛典、映画『金髪』の見どころは「会話劇のテンポ」。本編＆コメント映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典が主演を務める映画『金髪』（11月21日全国公開）より、主人公・市川（岩田）を赤坂（門脇麦）が長セリフで詰める本編映像が解禁。併せて、岩田剛典と白鳥玉季よりコメント映像が到着した

■門脇麦が岩田剛典に辛辣なひと言!?

このたび初解禁されたのは、岩田演じる自身をおじさんだと思っていない主人公・市川と、その恋人赤坂のワンシーン。

市川が担任を務めるクラスで校則への反発のために突如として起きた“金髪デモ”。そのストレスからか恋人の赤坂へ「人生ってもっと楽しんでいいわけじゃない、だって全然若いんだし」と愚痴を吐き続ける市川だが、それを聞いた赤坂はついに我慢の限界を迎えるのだった…。

「正直に言うけど…」と口を開いた途端、「健太はもう正直そこまで若者じゃないと思うのね。最近見てて思ったんだけど、若いつもりでいたいだけっていうかさ…」と辛辣な言葉をぶつける。それだけではとどまらず、「悪いことじゃないじゃん！ おじさんなのは…おじさんになってきているのにおじさんじゃなくて若いフリして受け入れられてないってゆうのがベタ。ベタっていうか典型的すぎて見てられないんだよね」とまるで説教をしているかのように諭す場面も。

その後も長々とおじさん予備軍の言動を注意し、今まで黙って愚痴を聞いてくれていた赤坂の変貌に唖然とした市川は「あぁ…」とひと言しか返せずにいるのだった。

このシーンを演じた門脇は「映像史上いちばん長セリフというか、あんなにずっと詰め寄るようなセリフは初めてだったんですけど楽しかったです！ 岩田さん初めましてなんですけど初めましての感じがしなくて。普段とってもかっこいいんでしょうけど、作中はダメな人間にしか見えなくて詰めてる間にパッと見たらシュンとなっていたので可哀そうになってきちゃいました（笑）」と素直な気持ちを話している。

市川は赤坂の言葉を受け、生まれ変わることができるのか？ ふたりの結末を劇場で見届けよう。

■岩田剛典＆白鳥玉季コメント映像公開

本編映像とあわせて、公開前日となる11月20日に、主演・岩田剛典と白鳥玉季よりコメント映像が到着した。

見どころを聞かれた岩田は「実はこの映画世代間の価値観の違いを浮き彫りした映画にもなってます。会話劇のテンポに注目していただきたいと思っております」とアピール。

続けて白鳥は「市川先生を言い負かす板緑の語彙力が爽快ですっきりするので観ていただきたいです」と岩田演じる中学校教師・市川と、自身が演じる“金髪デモ”の発起人・板緑とのシーンをあげた。

そして、第48回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を獲得した世武裕子が手掛けたオリジナル・サウンドトラック全15曲が公開日11月21日より配信開始となる。

■映画情報

『金髪』

11月21日（金）全国公開

出演：岩田剛典

白鳥玉季、門脇麦、山田真歩、田村健太郎、内田慈

監督・脚本：坂下雄一郎

配給：クロックワークス

(C)2025 映画「金髪」製作委員会

■リリース情報

2025.11.21 ON SALE

DIGITAL ALBUM「『映画『金髪』オリジナル・サウンドトラック／世武裕子」

■関連リンク

映画『金髪』作品サイト

https://kinpatsumovie.com/

■【画像】「『映画『金髪』オリジナル・サウンドトラック／世武裕子」ジャケット写真