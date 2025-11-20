20日も県内では、民家の敷地などでクマの目撃情報が相次いでいます。



警察から20日に発表されている正午現在の目撃情報です。（※以下、発表順）



◆魚沼市

・20日午前4時頃、魚沼市須原の空き地

・体長約1.5メートルのクマ1頭を目撃

・民家の直近



◆五泉市

・20日午前7時28分頃、五泉市矢津の民家前

・クマ2頭を目撃（1頭は体長約0.5メートル、ほか1頭は不明）





◆阿賀野市・20日午前10時1分頃、阿賀野市大室の民家敷地内・体長約0.7メートルのクマ1頭を目撃◆五泉市・20日午前8時40分頃、五泉市小山田地内のイチョウの木・体長約0.5メートルの子グマを目撃・住宅の直近◆村上市・20日午前9時50分頃、村上市平林の荒川堤防道路わきの畑・荒川河川敷方向へ逃げていく体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃・付近には住宅◆湯沢町・20日午前11時前、湯沢町湯沢の高速道路わき・体長約1メートルのクマを目撃・現場は民家から約100メートル付近今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されています。今年度クマの目撃件数は20日現在、3050件を超え、過去最多となっています。県は「クマ出没特別警報」を来年1月まで延長しています。クマが目撃され気た市町では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。