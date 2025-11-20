東海地方は、きょうは広く晴れて日差しが暖かく感じられるでしょう。

【写真を見る】愛知･岐阜を中心に空気が乾燥 火の取り扱いに注意を 土日は各地でお出かけ日和に 来週火曜日は雨予想 愛知･岐阜･三重の天気予報

正午前の名古屋市内は、雲はほとんどなく、すっきりとした青空が広がっています。この時間は日差しが暖かく、朝から気温はぐんぐんと上がっています。

きょうは午後も晴れるでしょう。空気がカラッとして、厚手の洗濯物もよく乾きそうです。愛知県や岐阜県を中心に空気が乾燥しやすくなるため、火の取り扱いにはご注意ください。

最高気温は名古屋や豊橋、津で15℃、高山では12℃の予想です。夜は気温が10℃を下回る所が多いでしょう。暖かい服装でお過ごしください。

【週間予報】

土曜日や日曜日は日差しが暖かく、各地でお出かけ日和になるでしょう。3連休最終日の月曜日は雲が広がる予想です。その後、来週火曜日は各地で雨の降る時間があるでしょう。この先も一日の寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。