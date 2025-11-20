これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、佐渡に強風注意報が発表されています。

佐渡では夕方以降、強風に注意してください。



◆20日(木)これからの天気

いま晴れているところも次第に雲が増えるでしょう。

下越と佐渡では、夜は雷雨となるところもありそうです。お帰りが遅くなる方は念のため雨具があると安心です。



降水確率は、夜は村上市と佐渡市で40%とやや高くなっています。



◆20日(木)の予想最高気温

最高気温は、11～15℃の予想です。

昨日より3～8℃高く、平年並みのところが多くなるでしょう。

昨日までの冬の寒さから一転、少しホッとできる陽気となりそうです。