¥É¥ï¥ó¥´¡õ¥Ô¥¯¥·¥Ö¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÎ®¹Ô¸ì100¡×³«ºÅ¡¡¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×¡Ö¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡×¤Ê¤É¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¡¥É¥ï¥ó¥´¤È¥Ô¥¯¥·¥Ö¤Ï¡¢¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÎ®¹Ô¸ì100¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢É½¾´¼°¤ò12·î11Æü¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡Ö¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿100Ã±¸ì°ìÍ÷
¡¡¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÎ®¹Ô¸ì100¡×¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³ÂçÉ´²Ê¡×¤È¡Ö¥Ô¥¯¥·¥ÖÉ´²Ê»öÅµ¡×¤Î³ÆÃ±¸ì¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£Ç¯¥Í¥Ã¥È¤ÇºÇ¤âÎ®¹Ô¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò·èÄê¤¹¤ë´ë²è¤À¡£
¡¡12·î11Æü19»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿100Ã±¸ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢1°Ì¤ÎÃ±¸ì¤òÇ¯´ÖÂç¾Þ¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¡£¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¡Ö¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡×¡Ö¥²¥¤¥êー¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Þ¡×¡¢¡Öpixiv¾Þ¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¿·¸ì¾Þ¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢MC¤Ë¤Ï¾®À¾¹î¹¬¡¢¿¹ÍÚ¹á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
