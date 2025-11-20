いちごのつぶつぶ食感と上品な和紅茶の香りにときめく。ゴンチャホリデー新作に「あまおう（R）ホリデー」が登場！

ゴンチャでは、11月27日よりホリデードリンクの新作「あまおう（R）ホリデー」シリーズが発売されます。

ホリデーシーズンのフレーバーとしてあまおうが登場するのは3年目となる今年は、あまおうを贅沢に使用し、甘酸っぱくジューシーな魅力を詰め込んだデザートティーが登場。

発売に先駆けて行われたメディア向け試飲会に参加してきたので、その特徴や魅力をレポートします！

■つぶつぶの果肉入りゼリー＆ソースであまおうを堪能

今回の新作「あまおう（R）ホリデー ミルクティー」は芳醇な和紅茶をベースに、あまおうピューレを使用したゼリーと濃厚なソースを合わせた贅沢な一杯です。

カップの底に注がれたストロベリーソースの濃厚な赤と、その上に注がれた淡いピンクのミルクティーのグラデーションでホリデー気分が高まります。

早速飲んでみると、香り高い和紅茶とともにみずみずしいあまおうの味わいが口いっぱいに広がります。

ゼリーとソースには福岡県産あまおうピューレが使用されており、想像よりも果実感があって甘酸っぱい……！ 何回か振ってから飲んでみると、ぷるっとしたゼリーとつぶつぶしたソースの異なる食感のハーモニーも楽しめました。

和紅茶は静岡、鹿児島、宮崎の厳選茶葉をブレンドし、あまおう果汁を吹き付けて風味をつけているそう。ゴンチャならではの香り高いお茶がベースになっているため、甘すぎないいちごドリンクが好きな方にもぴったりです。

■ティーエードも新登場！ あまおう尽くしのドリンク＆スイーツラインナップ

「あまおう（R）ホリデー」シリーズのラインナップは3種類。今年から新しくティーエードが仲間入りしたほか、寒い季節に嬉しいホットメニューも登場します。

◇あまおうのフレッシュさを楽しむ！ 「あまおう（R）ホリデー ティーエード」

「あまおう（R）ホリデー ティーエード」は、あまおうを使用した和紅茶に、ミルクティーでも使用されている果肉入りのソース＆ゼリーをトッピング。甘くフレッシュなあまおうを楽しめるフルーツティーです。

◇コクのあるふわふわのミルクフォームをのせた「HOT あまおう（R）ホリデー クリーミー ミルクティー」

国産茶葉にこだわった和紅茶に、あまおうを使用したソースを合わせたミルクティー。ふわふわのミルクフォームからいちごの甘く華やかな香りが広がる、寒い季節にぴったりの特別感のある一杯です。

◇いちご色のシュガーコーティングがかわいい「いちご フィナンシェ」

いちごの甘酸っぱい香りがやさしく広がる「いちご フィナンシェ」も登場。表面にはシュガーコーティングがかけられており、ビジュアルも楽しめるスイーツになっています。ぜひドリンクと合わせて味わってみてくださいね。

■あまおうがぎゅっと詰まったホリデーを楽しんで

3種のドリンクとスイーツでいちごを満喫できる「あまおう（R）ホリデー」。この季節の風物詩として定番化しているいちごですが、果実感を楽しめるゼリーと上品な和紅茶が合わさり一味違った味わいを楽しめますよ。

店頭では限定デザインのカップシールや店内モニターの特別演出も行われるとのこと。ぜひこの機会に、ゴンチャでホリデーシーズンの訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

・サイズ/価格

あまおう（R）ホリデー ミルクティー （ICED/M）670円

あまおう（R）ホリデー ティーエード（ICED/M）670円

HOTあまおう（R）ホリデー クリーミー ミルクティー （HOT/S）640円

あまおう（R）ゼリー 90円

いちご フィナンシェ 220円

・販売店舗

全国のゴンチャ全店

・発売日

2025年11月27日

・URL

https://campaign.gongcha.co.jp/christmas-2025/index.html

（マイナビウーマン編集部）