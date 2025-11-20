２０日前引けの日経平均株価は前営業日比１４８７円４０銭高の５万００２５円１０銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３２７万株、売買代金概算は３兆３２４７億円。値上がり銘柄数は１４０７、対して値下がり銘柄数は１７１、変わらずは３５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は大きく買い優勢の地合いとなった。日経平均の上げ幅は一時２０００円を超え、５万円台に戻した。日本時間早朝に発表された注目の米エヌビディア＜NVDA＞の第３四半期（２５年８～１０月）決算は市場予想を上回る好調な内容で、第４四半期（２５年１１月～２６年１月）についても強気の見通しが示された。ここ最近マーケットで広がっていたＡＩバブル懸念を打ち消す格好となり、これを受け東京市場では主力のＡＩ・半導体関連株を中心に買い戻しの動きが加速。外国為替市場で１ドル＝１５７円台半ばまでドル高・円安が進んだことも追い風となった。業種別では３３業種中、３２業種が上昇するなどほぼ全面高の様相に。値上がり銘柄数はプライム市場全体の９割近くに達した。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>が高く、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、キオクシアホールディングス<285A.T>が水準を切り上げた。フジクラ<5803.T>も大幅高。三菱重工業<7011.T>や日立製作所<6501.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>も堅調だった。半面、東京電力ホールディングス<9501.T>、東京海上ホールディングス<8766.T>が大幅安。ニトリホールディングス<9843.T>、サンリオ<8136.T>、メルカリ<4385.T>も軟調な値動きとなった。



出所：MINKABU PRESS