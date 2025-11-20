２０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は大幅続落。高市早苗政権が掲げる経済政策が財政悪化につながるとの警戒感に加え、為替市場で円安が進んだことからインフレが懸念された。



各メディアが１９日に「政府が近く策定する総合経済対策が２０兆円を超える規模で調整されている」と報じたことで、財政悪化リスクが意識されているもよう。また、足もとでの円安進行が輸入物価の上昇を通じて国内のインフレ圧力になりかねないとの見方も売りを促した。前日の米長期債相場が反落（金利は上昇）するなど買い手掛かり材料に乏しいなか、債券先物は午前１０時３０分すぎに１３５円０３銭まで下押す場面があった。なお、きょうは「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同２５年超」を対象とする国債買い入れオペが実施される。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比５１銭安の１３５円１０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０３５％高い１．８００％と１７年半ぶりの高水準をつけた。



出所：MINKABU PRESS